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الكويت إلى عمّان السبت


يغادر البلاد السبت المقبل وفد نادي الكويت متوجها الى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة الوحدات الثلاثاء المقبل في المباراة الأولى من مباريات الملحق الاسيوي المؤهل الى دوري الابطال. وتقام مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب، ففي حال فوز الكويت على الوحدات سيواجه ذوب اهن الايراني في 12 فبراير الحالي، وفي حال فوزه سيختتم مبارياته في الملحق بمواجهة الغرافة القطري في 19 منه ليتأهل الى دوري أبطال اسيا حال فوزه. أما حال خسارة الابيض أي مباراة في الملحق فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.
وحصل لاعبو الابيض على دفعة معنوية كبيرة بعد فوزهم الاثنين الماضي بلقب كأس ولي العهد عقب تغلبهم على القادسية 1 - 0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جابر.


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