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فاز العربي على النجمة البحريني 5 - 1 خلال لقائهما مساء الاول من أمس على ستاد المحرق وهي مباراة ودية أقيمت ضمن معسكر النادي العربي في البحرين الذي يأتي استعدادا لاستئناف منافسات الدوري. سجل للعربي بدر طارق (هدفان) وأحمد يونس (هدفا) فيما جاء الهدفين الاخرين للعربي عن طرق لاعبي المحرق الذين سجلوا بالخطأ في مرماهم. وبدأ العربي المباراة بتشكيلة تتكون من سليمان عبد الغفور واحمد رحيل وجمعة العنزي وخلف احمد وعلي مقصيد ومحمد فريح وعبد الله الشمالي ومهند الانصاري واحمد يونس وبدر طارق وعلي خلف كما أجرى السوري حسام السيد مدرب الفريق عددا كبيرا من التبديلات خلال المباراة للاطمئنان على مستوى جميع اللاعبين. وكان العربي فاز في مباراته الودية الأولى خلال المعسكر على البحرين 2 - 0 كما أنه يبحث عن مباراة ودية ثالثة لخوضها خلال اليومين المقبلين قبيل اختتام المعسكر.

