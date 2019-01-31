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اقترب كاظمة من التعاقد مع المحترف السيراليوني محمد كمارا الذي سبق له اللعب لمصلحة نادي الكويت. واتفق النادي مع اللاعب على جميع بنود العقد ولم يتبق سوى التوقيع من اجل انضمامه رسميا الى البرتقالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال المدرب المساعد في كاظمة عبد الحميد العسعوسي ان اللاعب سيشكل اضافة كبيرة للبرتقالي في حال اتمام التعاقد معه لافتا الى ان الفريق يتدرب على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. ولفت الى ان البرتقالي سيلعب غدا مباراة ودية مع فريق جيانغسو الصيني كما سيخوض مباراة ودية ثانية الاحد المقبل لم يتحدد طرفها الثاني بعد ضمن استعداداته لاستئناف منافسات الدوري.

