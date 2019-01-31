دوليه

غصت شوارع الدوحة بالقطريين والمقيمين الذين احتفلوا مساء أول من أمس بالفوز الكبير للعنابي على الامارات المضيفة برباعية نظيفة، وبلوغ المنتخب نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، غصت شوارع الدوحة بالمحتفلين الذين أطلقوا العنان لأبواق السيارات لاسيما على كورنيش العاصمة، رافعين الأعلام القطرية واشارات بأربعة أصابع من أيديهم، في اشارة الى الأهداف التي هزت شباك الحارس الاماراتي خالد عيسى.

وقال عبدول (24 عاما) وهو يتابع الاحتفالات من على جانب الطريق عند الكورنيش، لوكالة فرانس برس «أنا سعيد جدا بالطبع. الآن سنلعب في النهائي».

وأضاف «كل القطريين سعداء جدا». وتلعب قطر مع اليابان الفائزة على ايران 3 - 0، في النهائي المقرر غداً في مدينة زايد الرياضية في ابوظبي.

وفي ظل غياب الحضور الرسمي القطري عن ملعب المباراة، لجأ العديد من المسؤولين القطريين الى موقع «تويتر» للاشادة بالعنابي الذي يحقق مسيرة لافتة في البطولة، اذ بلغ النهائي الأول له فيها بعد تحقيق ستة انتصارات في المباريات الست له في كأس آسيا 2019، دون تلقي مرماه أي هدف.

وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر «تويتر»: «كفو يالعنابي... عندما يجتمع الأداء الرائع والأخلاق الرياضية العالية...». وتابع المباراة آلاف من المشجعين في أماكن عامة ومقاه في الدوحة لاسيما في سوق واقف وسط العاصمة، حيث نقلت المباراة عبر شاشة عملاقة. واضافة الى المواطنين القطريين، حضر مقيمون من مصر والأردن والجزائر. وبعد صمت وترقب مع انطلاق المباراة، بدأت حماسة المشجعين ترتفع شيئا فشيئا مع بدء السيطرة القطرية على مجريات اللعب، وصولا الى انهاء الشوط الأول بتقدم بهدفين. وزادت حماسة المشجعين كلما أظهرت الشاشة خيبة أمل المشجعين الاماراتيين في ملعب المباراة، قيل أن تطلق صافرة النهاية الاحتفالات الصاخبة. وقال أحد المشجعين القطريين بفرحة عارمة بعد الفوز «الشعب القطري والمقيمون يستحقون ذلك (الفوز). لقد سجلنا في مرماهم أربعة أهداف».

