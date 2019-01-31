دوليه

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بتأهل المنتخب القطري الى نها كأس آسيا 2019، مؤكدا سموه أن تحقيق هذا الانجاز الرياضي يمثل فوزا للكرة الخليجية والعربية ومصدر اعتزاز للجميع ومشيدا سموه بمستوى الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الفريقان الشقيقان المتنافسان في هذه البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريقان متمنيا سموه أن يتوج هذا الفوز بحصول دولة قطر الشقيقة على كأس أمم آسيا كما ضمنها سموه رعاه الله صادق تمنياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بدوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بتأهل المنتخب القطري، مشيدا سموه بهذا الانجاز الرياضي المتميز والذي يمثل فوزا للكرة الخليجية والعربية ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.

