دوليه

هنأ محافظ حولي ورئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق اول م.الشيخ أحمد النواف، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد عقب تأهل «العنابي» لنهائي كأس آسيا بعد فوزه على منتخب الامارات 4 - 0 بالدور نصف النهائي.

وأكد النواف أن تحقيق هذا الانجاز الرياضي يمثل فوزاً للكرة الخليجية والعربية ومصدر اعتزاز للجميع، متمنياً أن يتوج هذا الفوز بحصول منتخب قطر على كأس أمم آسيا.

كما بعث النواف بتهاني مماثلة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر ولرئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفه، متمنياً لمنتخب قطر الفوز في المباراة النهائية والتتويج بلقب الكأس الآسيوية.

