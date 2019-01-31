دوليه

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة في الامارات محمد الرميثي ان بلاده ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022 المقرر في قطر بحال انتهت الأزمة الدبلوماسية الراهنة مع الدوحة. وقال الرميثي أول من أمس في افتتاح «قمة قادة الرياضة» في أبوظبي التي يشارك فيها مجموعة من أبرز صناع القرار العالميين في مجال سوق وصناعة الرياضة: «يطلب الاتحاد الدولي (فيفا) من قطر رفع العدد، ونحن سنكون داعمين لقطر اذا أصر الاتحاد الدولي. لكن للأسف بدأت الأزمة في الخليج منذ سنة ولن نكون قادرين على القيام بشيء (في موضوع الاستضافة المشتركة) اذا لم تُحلّ الأزمة». وتابع: «اذا عادت الأمور الى طبيعتها كما في الماضي، الامارات ستساعد والسعودية، والكل سيساعد». وتابع: «رئيس الاتحاد الدولي (جاني) انفانتينو يحاول اقناع الكويت واليوم يزور عمان. اذا حُلّت المشكلة، السعودية تملك ملعبين كبيرين، في أبوظبي هناك مدينة زايد الرياضية التي يمكنها استضافة مباريات مجموعة. سنكون جاهزين لتقديم الدعم».

