دوليه

وصف الاسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر تأهل الفريق الى المباراة النهائية بعد الفوز على الامارات برباعية نظيفة، بالانجاز التاريخي للكرة القطرية. وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أهنئ الشعب القطري على الفوز والتأهل التاريخي الى المباراة النهائية من البطولة القارية، وأنا سعيد من أجل البلد والمسؤولين الذين وقفوا خلف هذا الفريق ودعموه بكل قوة من أجل أن يحقق ما حققه الآن». وأكد سانشيز أن المباراة مع الامارات كانت صعبة، وقال: «لم نشعر بالارتياح في بداية المواجهة، ولم نؤد بالطريقة التي اعتدنا عليها، لكن الأمور سارت بعد ذلك على خير ما يرام بعدما سجلنا هدفا ثم أضفنا آخر، وأظن أن الشوط الثاني شهد سيناريو مغاير بعدما مارس المنافس ضغطا علينا من أجل تقليص الفارق بوقت مبكر». وأضاف: «تعاملنا مع تلك الوضعية بطريقة مثالية ودافعنا بشكل جيد وكنا منظمين كالعادة، وقمنا بعمل هجمات مرتدة سريعة وخلقنا عديد من الفرص وسجلنا هدفين آخرين.. لقد قدم الفريق بشكل عام أداء مثاليا كما هي العادة في سابق المباريات ونستحق الفوز الكبير والتأهل الى العرض الأخير من البطولة».

وأكد سانشيز أن المباراة سارت بطريقة عادلة، موضحاً: «لم نسرق الانتصار بل حققناه عن جدارة واستحقاق بعدما تعامل اللاعبون مع كل الظروف باحترافية كبيرة بعدما سيطروا على المجريات وسجلوا الأهداف واحتفلوا بها، ولعل عملية الاحتفال عقب التسجيل تعتبر طبيعية وتحدث في كل ملاعب كرة القدم، ولا يمكن تفسيرها على أي نحو آخر». وحول استعادة الثنائي بسام الراوي وعبد العزيز حاتم في المباراة النهائية في وقت تألق فيه اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الامارات واثبتوا أحقيتهم أيضا في التواجد مع الفريق قال سانشيز: «كنت أؤكد دائما بأننا فريق متكامل لا يوجد فيه لاعب أساسي وآخر احتياطي، فقدنا الكثير من اللاعبين المهمين في مراحل حساسة ومباريات غاية في الصعوبة خلال سابق الأدوار ومع ذلك قدم الفريق المستوى نفسه، وهذا يؤكد القيمة الفنية لكل اللاعبين الذين تمت دعوتهم للقائمة الحالية». وأرجع سانشيز عدم قبول أهداف في المباريات الست التي خاضها الفريق الى المنظومة المتكاملة التي تؤدي بمثالية كبيرة في المنتخب الوطني، مشيرا الى أن عدم قبول أهداف يعطي الفريق فرصة للهجوم بثقة جراء الصلابة الدفاعية التي يظهرها اللاعبون.

