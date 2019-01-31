دوليه

شدد مدافع قطر عبدالكريم حسن على أن الفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده على حساب الامارات مستحق وعن جدارة. وقال حسن: «قدمنا آداء رائع، ودخلنا المباراة ونحن في كامل هدوئنا، رغم ادراكنا بصعوبتها لأننا سنواجه منتخباً قوياً آزرته قاعدة جماهيرية كبيرة كانت تمني النفس بالوصول الى النهائي، ولكن المنتخب القطري الذي يلعب افراده باحترافية عالية، تعودوا على خوض المباريات خلال هذه البطولة أمام منتخبات تؤازرها جماهير غفيرة، مثل المنتخب السعودي والمنتخب العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي، في حين يجد المنتخب الدعم من جماهيره عبر الرسائل والدعاء من الدوحة». وأضاف: «رغم اننا نجحنا في تسجيل هدفين الا ان المباراة لم تكن سهلة، فالمنتخب الاماراتي ظل مؤمناً بحظوظه حتى النهاية».

