loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حسن: المباراة لم تكن سهلة


شدد مدافع قطر عبدالكريم حسن على أن الفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده على حساب الامارات مستحق وعن جدارة. وقال حسن: «قدمنا آداء رائع، ودخلنا المباراة ونحن في كامل هدوئنا، رغم ادراكنا بصعوبتها لأننا سنواجه منتخباً قوياً آزرته قاعدة جماهيرية كبيرة كانت تمني النفس بالوصول الى النهائي، ولكن المنتخب القطري الذي يلعب افراده باحترافية عالية، تعودوا على خوض المباريات خلال هذه البطولة أمام منتخبات تؤازرها جماهير غفيرة، مثل المنتخب السعودي والمنتخب العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي، في حين يجد المنتخب الدعم من جماهيره عبر الرسائل والدعاء من الدوحة». وأضاف: «رغم اننا نجحنا في تسجيل هدفين الا ان المباراة لم تكن سهلة، فالمنتخب الاماراتي ظل مؤمناً بحظوظه حتى النهاية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة