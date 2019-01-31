دوليه

أبدى قائد منتخب قطر حسن الهيدوس سعادته الكبيرة بالفوز على المنتخب الاماراتي والتأهل لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية، وقال الهيدوس في تصريحات صحافية بعد المباراة: «سعادتنا لا توصف، فالفوز جعلنا نصل الى مرحلة متقدمة من البطولة لم نصلها من قبل، لنصبح على بعد خطوة فقط من الفوز باللقب». وعن المباراة القادمة في النهائي أمام اليابان قال الهيدوس: «اليوم يحق لنا ان نفرح، ونبتهج بهذا الفوز والتاهل التاريخي للنهائي، وبداية من يوم غدٍ سنفتح صفحة مواجهة المنتخب الياباني في النهائي، والتي نثق باننا سندخلها ونحن في قمة جاهزيتنا». وختم: «نحن نثق في أنفسنا وفي قدراتنا، ورغم صعوبة المواجهة باعتبار أننا سنواجه المنتخب الياباني الذي حقق الفوز على ايران بثلاثة أهداف دون رد رغم ان المنتخب الايراني كان المرشح الأول للبطولة، الا ان ذلك لن يرهبنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق لقطر بالفوز على اليابان».

