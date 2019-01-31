دوليه

قال الايطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الاماراتي أن مهمته انتهت عقب نهاية مباراة قطر التي خسرها الفريق برباعية نظيفة، وبعدما عمل مع الفريق لمدة خمسة عشر شهرا، مؤكدا بأن العقد الذي ربطه بالاتحاد الاماراتي كان حتى نهاية البطولة القارية ما يعني بأن ارتباطه بالابيض انتهى. واعترف زاكيروني بأن المنتخب القطري كان أفضل من الأبيض.وأكد أن العنابي استحق الانتصار الكبير برباعية دون رد والعبور الى المباراة النهائية. وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة تحمله كامل المسؤولية عن الخسارة، مقدما اعتذاره للجماهير التي احتشدت في ستاد محمد بن زايد.

وأوضح زاكيروني أن فريقه امتلك الطموح الكبير من أجل اللعب والفوز، لكنه اصطدم بفريق قوي ادار المباراة بالطريقة التي أراد وسجل في الشوط الأول ثم تراجع الى الدفاع في الشوط الثاني واعتمد على الهجمات المرتدة ليضيف أهدافا أخرى.

