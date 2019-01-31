دوليه

ذكرت وكالة أنباء «اسنا» الايرانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني يورغن كلينسمان دخلوا قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الايراني.

ونقلت وكالة أنباء «اسنا» عن مصدر في قسم الاتصالات بوزارة الرياضة الايرانية قوله ان مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب.

وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الايراني من كأس آسيا عبر الهزيمة على يد اليابان بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي. ولكن وكالة أنباء «اسنا» أشارت الى أن هذه الترشيحات تظل مجرد اجتهادات خاصة وأن وزارة الرياضة أو كيروش لم يعلن أي منهما عن انهاء التعاقد الثنائي بينهما.