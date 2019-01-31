loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مورينيو وزيدان وكلينسمان مرشحون لتدريب إيران


ذكرت وكالة أنباء «اسنا» الايرانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني يورغن كلينسمان دخلوا قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الايراني.
ونقلت وكالة أنباء «اسنا» عن مصدر في قسم الاتصالات بوزارة الرياضة الايرانية قوله ان مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب.
وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الايراني من كأس آسيا عبر الهزيمة على يد اليابان بثلاثة أهداف دون رد في المربع الذهبي. ولكن وكالة أنباء «اسنا» أشارت الى أن هذه الترشيحات تظل مجرد اجتهادات خاصة وأن وزارة الرياضة أو كيروش لم يعلن أي منهما عن انهاء التعاقد الثنائي بينهما.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة