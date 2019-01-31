دوليه

أعلنت ادارة نادي الشرطة العراقي رفضها عروضا لضم مهاجمها الدولي الشاب مهند على المقدمة من قبل أندية أوروبية، بينها يوفنتوس الايطالي وبنفيكا البرتغالي، معتبرة أنها «لا تليق بمكانة النادي» العراقي. وأشار بيان نادي الشرطة الى أن «ادارة النادي غضت النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند على في الفترة الحالية وسيبقى ضمن صفوف الفريق حتى انتهاء الموسم، وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي». وأضاف أن «سبب عدم قبول تلك العروض، لأنها لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح الى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب المذكور». ولفت نادي الشرطة الى أن عروضا رسمية عدة قدمت لضم علي، من يوفنتوس، بنفيكا، أيك أثينا اليوناني، غنك البلجيكي، بالاضافة الى غلطة سراي التركي والعين الاماراتي، من دون أي تفاصيل أخرى. وبرز مهاجم نادي الشرطة والمنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ« ميمي»، وأظهر تألقا واضحا في بطولة كأس آسيا، وسجل هدفين ساهما في فوز منتخب بلاده على فيتنام 3 - 2، وبهدفين نظيفين على اليمن في الدور الأول من البطولة التي غادرها العراق بعد سقوطه بهدف دون رد أمام قطر في دور الـ16.

