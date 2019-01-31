دفتر أحوال

لقي وافد سوري الجنسية يعمل مخلصا جمركيا واصيب 4 اخرون من الجنسية المصرية اثر حادث مروري وقع مساء الاول من أمس على طريق العبدلي السريع.

وكان بلاغ ورد مساء الاول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق العبدلي السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين ان جيب دفع رباعي يقوده وافد سوري الجنسية يعمل مخلصا جمركيا وبرفقته 4 وافدين من الجنسية المصرية وخلال سيرهم على طريق العبدلي السريع وقع لهم حادث اصطدام مع سيارة اخرى ما تسبب بوفاة الوافد السوري واصابة 4 وافدين مصريين بجروح وكسور خطيرة نقلوا على اثرها بسيارات الاسعاف الى مستشفى الجهراء.

حضر رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي امر بنقل الجثة الى الطب الشرعي.

