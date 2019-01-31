دفتر أحوال

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد براءة موظفة كويتية ووافدين من تزوير اصدار معاملات في هيئة القوى العاملة. وكانت النيابة قد اتهمت المواطنة كونها موظفة اصدرت 22 اذن عمل لعمالة وافدة في احدى الشركات دون استكمال الاوراق اللازمة وفقا للاجراءات المتبعة في هيئة القوى العاملة وبالاشتراك مع اثنين من الوافدين في احدى الشركات. وفيما طعنت النيابة امام الاستئناف على حكم البراءة، قضت امس محكمة الاستئناف بتأييد الحكم استناداً لتشككها في صحة الاتهام بخاصة ان احد المسؤولين بالهيئة ورد في شهادته ان المعاملات بعدما تنتهي منها المتهمة يقوم الفراش بوضعها في المكان المخصص للاستلام وبعد توليه المنصب اوقف هذا الاجراء والزم الموظفين بتسليم المعاملات لاصحابها وهو ما يتفق مع دفاع المتهمة بعد وجود اوراق 3 معاملات من اصل 22 معاملة مرمية على الارض ما يرجح تكرار ما حدث.

