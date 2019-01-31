دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة «مطلقة» بعد امتناعها عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المواطنة باستخراج وثيقة التملك دون الرجوع إلى المدعى عليه «طليقها».

وتتلخص وقائع الدعوى برفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل استخراج وثيقة تملك المنزل لمواطنة بعد انفصالها وطلاقها من زوجها، والمطالبة بإعادة تسجيل تخصيص القسيمة الحكومية للمدعى عليه «الزوج» وابنائه، وقصر حق المواطنة على السكن فقط.

حيث أثبتت وكيل المدعي المحامية دانة الإبراهيم في دفاعها أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك على الرغم من حصول الطلاق بين الزوجين وأظهرت الإبراهيم عدم سلامة الطعن الذي قدمه طليقها.

