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الوظائف المجهِدة للمرأة تؤدي إلى زيادة وزنها


توصلت دراسة الى ان الوظائف المجهِدة عصبياً تسبب زيادة وزن المرأة ولكنها لا تؤثر على وزن الرجل.
واكتشفت الدراسة التي شملت أكثر من 3800 شخص ان المرأة التي تلاقي صعوبة في التعاطي مع اعباء الوظيفة أو تشعر انها لا تملك سيطرة كاملة على حياتها المهنية تكون احتمالات ان يزيد وزنها خلال العشر سنوات الى عشرين سنة التالية أكبر، كما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية امس.
ويرى الباحثون ان الشعور بوطأة اعباء الوظيفة قد يُفقد المرأة حافزها ودافعها للعمل فيجعلها تتقاعس أو تفرط في تناول الأغذية التي تسبب البدانة. كما ان الإجهاد النفسي أو العصبي يطلق هرمون الكورتيزول الذي يساعد في تراكم الدهون حول منتصف الجسم مؤدياً الى انزلاق الأجزاء الشحمية من الجسم فوق الخصر.
وتتأثر المرأة بهذه الأعباء أكثر من الرجل لأن عليها في أحيان كثيرة التوفيق بين متطلبات الوظيفة وتحمل مسؤولية أكبر عن البيت.


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