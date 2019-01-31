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أفضل تطبيقات الهواتف لتعلّم اللغات


وضعت هيئة اختبارات الجودة في روسيا تصنيفا جديدا لتطبيقات الهواتف الذكية التي تعد الأفضل لتعلم اللغات الأجنبية وخصوصا الإنكليزية. وللحصول على التصنيف، قامت الهيئة باستطلاعات رأي شملت آلاف مستخدمي الهواتف، وقام فنيوها بفحص أكثر من 22 تطبيقا شهيرا لتعلم اللغات، وعاينوا الطرق المتبعة فيها لتحفيز المستخدمين على التعلم، وتحققوا من التزامها بالقواعد اللغوية وصحة المفردات. وأظهر التصنيف أن أفضل التطبيقات للأجهزة العاملة بأنظمة «iOS» كان تطبيق «Simpler» بنسختيه 4.33 و5، تلاه تطبيق «Busuu» بنسخة 4.43، و«Puzzle English» بنسخة 4.22. أما أفضل التطبيقات لأجهزة أندرويد: «Busuu» بنسخة 4.37، و«LingoDeer» بنسخة 4.32، يليه «Puzzle English» بنسخة 4.30، و«Mondly» بنسخة 4.0.


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