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الوفيات


مبارك خالد الطشه الرشيدي، (70 عاماً)، شيع، الرجال: إشبيلية، ق3، ش304، م10، ت: 66660609، النساء1: الرحاب، ق2، ش21، م5، النساء2: الفردوس، ق5، ش1، ج1، م31
خالد مبارك دعسان القنور، (68 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، ق5، ش5، م56، ت: 97980305، النساء: صباح السالم، ق7، ش1، ج2، م18، ت: 97948148
مريم محمد حسين عيدان، زوجة علي حسين الخضر، (69 عاماً)، شيعت، الرجال: حطين، ق3، ش315، م27، ت: 99369339، النساء: بيان، ق5، ش5، م55، ت: 66434777
هيفاء فهد زيد الخبيزي، زوجة مؤيد سامي ذياب التميمي، (55 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ديوان سامي التميمي، ق3، ش38، م8، ت: 66022889، النساء: الشهداء، ق5، ش519، م14، ت: 55465333
هيا ناصر عقل، أرملة فلاح منيجل فصاد العازمي، (73 عاماً)، شيعت، جابر العلي، ق3، ش23، م28، ت: 50883880 - 55482200
عبدالرحمن فوزي عبدالرحمن الهملان، (21 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: كيفان، ق1، شارع القدس، م55، ديوان الهملان، ت: 50000720، النساء: كيفان، ق1، ش18، م9، ت: 55666220
سليمان حمد صالح الزقاح، (77 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: المنصورية، ق2، حسينية المشموم، ت: 99446549، النساء: السالمية، ق12، الحسينية الزينبية
إنا لله وإنا إليه راجعون


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