عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: قتلت الشرطة الاسرائيلية طالبة فلسطينية بزعم انها حاولت طعن عناصر امن عند حاجز تفتيش شرق القدس المحتلة امس فيما اكد مسؤولون فلسطينيون انها اعدمت ميدانيا بالرصاص.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة في بيان «عند حاجز الزعيم الأمني حاولت امرأة طعن حراس امن كانوا في دورية في المنطقة» ولم يصب اي منهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الطالبة سماح زهير مبارك (16 سنة) استشهدت برصاص حارس اسرائيلي على حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة. في حين اكدت مصادر فلسطينية ان الفتاة قتلت دون ان تشكل تهديدا متهمة قوات الاحتلال باعدامها ميدانيا. وقال مصور لوكالة الصحافة الفرنسية ان سماح مبارك كانت ترتدي ملابس سوداء وكان وجهها مغطى، وقامت القوات الاسرائيلية بنقل جثمانها. ويفصل حاجز الزعيم القدس عن الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل مع القدس الشرقية في 1967.

من جهة ثانية صادقت محكمة اسرائيلية في عوفر على اوامر اعتقال اداري بحق 12 اسيرا فلسطينيا وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ان المحكمة ثبتت اوامر الاعتقال الاداري الصادرة عن ما يسمى «القائد العسكري للمنطقة» بحق خمسة اسرى لمدة ستة اشهر وحسب البيان تم كذلك تمديد الأوامر على ستة اسرى لمدة اربعة اشهر وثلاثة اشهر لأسير واحد. وتعتقل اسرائيل زهاء ستة آلاف اسير فلسطيني بحسب احصائيات فلسطينية رسمية بينهم العشرات امضوا اكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

على صعيد متصل اكدت جامعة الدول العربية امس دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي 1948 ونضالهم الدؤوب ضد ما يتعرضون له من عنصرية اسرائيلية ودفاعهم المستمر عن ارضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم وعلى ارضهم. وثمنت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بمناسبة ذكرى «يوم التضامن مع ابناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر» بطولاتهم ونضالاتهم البطولية وتشبثهم بكيانهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطينيي الداخل «لما يتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري الى جانب الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية وصولا الى فضح الانتهاكات الاسرائيلية وادانتها ومواجهتها».

