عربيات ودوليات

هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي في القدس بناية فلسطينية فيها مساكن ومتاجر، وجاء ذلك بعد ساعات من اخطار مالكها بهدمها بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس ان جرافات بلدية الاحتلال داهمت صباح اليوم حي وادي الجوز وحاصرت بناية يملكها الفلسطيني خالد المالحي، ثم شرعت في هدمها.

ووفق مالك البناية فانها تتكون من طابقين: الأول شيد قبل عشرين عاما، اما الطابق العلوي -ويتكون من ثلاث شقق سكنية- فشيد قبل نحو خمس سنوات، مبينا ان الهدم طال الطابق العلوي وثلاثة متاجر.

وقال خالد المالحي انه توجه الى المحامين لمنع تنفيذ قرار الهدم، لكن دون جدوى.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة وأفراد الوحدة الخاصة وطواقم البلدية والجرافات، اقتحمت صباح اليوم المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز وأغلقت المنطقة وحاصرت بناية المالحي قبل ان تشرع في هدمها.

