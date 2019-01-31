عربيات ودوليات

لندن- ا. ف. ب: اتهمت منظمة «العفو» الدولية في تقرير صدر امس الشركات الكبرى للحجوزات السياحية على الانترنت مثل «اير بي ان بي» و«بوكينغ دوت كوم» و«اكسبيديا» و«تريب ادفايزر» بجني ارباح من «جرائم حرب» بعرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الشركات الكبرى لوقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات بما في ذلك في القدس الشرقية. وكتبت في تقريرها بعنوان «الوجهة: الاحتلال» ان هذه الشركات «تعرض العديد من الفنادق اوالنزل التي تقدم خدمات النوم والافطار او المعالم السياحية او الرحلات في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وتابع التقرير ان الشركات «تفعل ذلك على الرغم من معرفتها بأن الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي الانساني الذي تعتبر بموجبه المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية» مشددا على ان اقامة المستوطنات وما يتطلبه ذلك من اعمال «تصل الى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وتابع التقرير «بتعاملها التجاري مع المستوطنات فان الشركات الأربع جميعاً تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها وهو مايصل الى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي». وحذرت المنظمة بأن «ترويج المستوطنات الاسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وجهة سياحية يؤثر في «تطبيع» واضفاء الشرعية على ما عتبر بموجب القانون الدولي وضعاً غير قانوني». وتابعت «لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات الى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء». و«بادراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، انما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن اعدادا اكبر من السياح وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية». وأعلنت «اير بي ان بي» في نوفمبر انها قررت ان تسحب من قوائم عروضاتها «المساكن المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين»، ولكن من دون ان توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار. واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967. وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة امام جهود السلام، اذ انها مشادة على اراض فلسطينية يفترض ان تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة. ويقيم نحو 430 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الى جانب 2,6 مليون فلسطيني، فيما يقيم حوالي 200 الف اسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة.

