عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، امس دعم حكومة بلاده عودة دمشق الى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو «ناقشنا ثلاث محاور رئيسية اولها العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والعراق والمحور الثاني القضايا الاقليمية المتعلقة بسورية وفلسطين وايران، والجزء الثالث المتعلق بالعلاقات الدولية». وأضاف «لا بد من حل الأزمة السورية ونحاول ايجاد حل لعودة سورية للجامعة العربية»، مؤكدا ان «الحكومة العراقية تدعم عودة سورية الى جامعة الدول العربية مرة اخرى».

وردا على سؤال حول ما اذا كان العراق سيدخل الحلف الذي تنوي الولايات المتحدة تشكيله ضد ايران، قال الحكيم «العراق لن يدخل في اي حلف ضد طهران».

من جهته قال لافروف ان روسيا ابلغت العراق بضرورة اطلاق عمل اللجنة الدستورية للتوصل الى تسوية في سورية. وأكد وزير الخارجية الروسي ان موسكو وبغداد متفقتان على ضرورة تنفيذ القرار 2254 الخاص بالتسوية السورية والقضاء على الارهاب في سورية والعراق،وشدد كذلك على توافق وجهات النظر حيال القضايا الدولية الملحة وضرورة احترام الشرعية الدولية.

وقال لافروف «بالطبع نتوقع ان يكون التواجد العسكري الأميركي في العراق مستوفيا لأهدافه المعلنة، وهي مكافحة الارهاب ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار، وليس حل المهام الجيوسياسية في هذه المنطقة بطريقة ما».

وفي هذا السياق وأشار الحكيم ان لدى العراق تنسيق مع سورية بشأن العمليات البرية والجوية التي نقوم بها. وقال الحكيم «بحثنا مشكلة ادلب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية تحريرها من الارهابيين. واتفقنا على ضرورة مواصلة الحوار حول سورية وضرورة اجراء حوار في سورية نفسها ومكافحة الجماعات الارهابية وبقاياها في سورية والعراق». كما اكد الحكيم ان بلاده لن تقوم بأي عمليات عسكرية في سورية بدون تنسيق مع الجانب السوري.

