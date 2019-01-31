عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل عن تشريع مقترح سيقدم للكونغرس، يحث الرئيس دونالد ترامب على التراجع عن خطط التخلي عن مواقع الولايات المتحدة في سورية. ويدعو التشريع ترامب الى مواصلة القتال ضد المتطرفين وخاصة تنظيمي «القاعدة» وداعش» في كل من سورية وأفغانستان. وحذر ماكونيل من «خطر الانسحاب المتسرع»، داعيا الى حلول دبلوماسية للأوضاع في البلدين. وبينما يتفق المسؤولون الأميركيون الى حد كبير على ان تنظيم «داعش» فقد كل الأراضي التي يسيطر عليها تقريبا في العراق وسورية، الا ان هناك خلافا حول مدى هزيمة ذلك التنظيم.

في غضون ذلك جددت قوات سورية الديموقراطية «قسد» رفضها للمنطقة الآمنة التي تطرحها تركيا، معتبرة انها ستكون مجرد «مستعمرة تركية» متمسكة بخيار وضعها تحت مراقبة دولية اذا ما تم الاتفاق عليها. وأكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس قوات سورية الديموقراطية، الهام احمد، التي زارت واشنطن، والتقت الثلاثاء بالرئيس الأميركي ان ما تصفه انقرة بـ«منطقة آمنة» داخل سورية، ليست اكثر من مجرد «مستعمرة تركية» مشيرةً الى انه اذا كان هناك حل وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة. كما اعتبرت ان سيطرة تركيا على منطقة حدودية مساحتها 30 كيلومترا، يعرض الأكراد للخطر. وأوضحت ان «سيطرة تركيا تعني تحويل هذه المناطق الى مستعمرات تركية تهيمن عليها جماعات ارهابية»، في اشارة الى جماعات معارضة سورية تدعمها تركيا.

وفي حديث لوكالة اسوشيتدبرس من واشنطن قالت الهام احمد «انه حتى الآن ليس من الواضح ما اذا كانت الوساطة الأميركية ستنجح»وأضافت «انهم قلقون (في اشارة الى الأميركيين) ازاء وقوع اي اشتباكات بين الجانبين اللذين يعتبران حليفين.. وحتى الآن الخطة غير واضحة، ولكن الواضح ان الأميركيين يسعون الى اجتماع مع الأتراك بهدف تهدئة الوضع والوصول الى حل او تسوية من اجل الحماية». ونقلت شبكة «سي ان ان» عن الرئيس الأميركي قوله للقيادية الكردية في اجتماع دبلوماسي غير تقليدي في فندق ترامب انترناشونال، في واشنطن «أنا احب الأكراد».

ميدانيا قصفت قوات النظام السوري مدينة معرة النعمان في شمال غربي البلاد، التي يسيطر عليها مقاتلون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» ما اسفر عن مقتل 10 اشخاص على الأقل واصابة آخرين في اكثر قصف مكثف في المنطقة منذ هدنة روسية وتركية قبل اربعة اشهر، حسبما قال ناشطون معارضون.

