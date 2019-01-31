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القاهرة - «النهار» والوكالات: قررت الحكومة المصرية اقالة مسؤول كبير في وزارة التنمية المحلية بعد ان سب المواطنين بألفاظ غير لائقة ما اثار غضبا عارما.

وخلال جلسة جمعته بالمواطنين لمناقشة وضع المقاهي والكافيهات والمحال غير المرخصة، وصف اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة اهالي منطقة امبابة وبولاق بأوصاف لا تليق، مما اثار غضبهم ودفعهم للتقدم بطلبات عديدة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمحاسبته ورد الاعتبار لهم.

وتقدم محامون من اهالي المنطقتين ببلاغات ضد المسؤول المصري للنائب العام كما تقدموا بدعاوى قضائية لمحاكمته. واستجابت السلطات المصرية لمطالبات الأهالي، حيث اصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا باقالة رئيس حي العجوزة من منصبه ونقله للعمل بديوان عام محافظة القاهرة حتى بلوغه سن التقاعد. وأكد وزير التنمية المحلية ان ما حدث تصرف فردي وغير مقبول ولا يمكن السماح به، مشددا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بحسن التعامل مع المواطنين. وأشار الى ان الوزارة تقدمت باعتذار رسمي لمواطني المنطقتين خلال اجتماع للجنة الادارة المحلية في البرلمان، مشيرا الى ان مواطني امبابة وبولاق الدكرور لهم كل الاحترام والتقدير من الحكومة والادارة المحلية.

