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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، بالسجن لمدة 12 سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة 20 ألف، ومصادرة 500 ألف جنيه رشوة، والقلادة الذهبية المضبوطة، والحبس لمدة سنة بتهمة التزوير، مع إيقاف عقوبة الحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«رشوة الإسكندرية».

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة طلبت، وأخذت 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.

وأوضحت التحقيقات أنّ الخولي، طالبت مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وأخذت 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لـ4 طوابق في العقار ملكه، «السرايا رويال بلازا» بطريق الجيش بمنطقة الرمل في الإسكندرية.

