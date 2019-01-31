عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أجرى العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس أمس زيارة إلى بغداد هي الاولى لملك إسباني منذ أربعة عقود إلى العراق حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد بحسب ما قال مصدر دبلوماسي.

وبعيد ذلك التقى فيليبي السادس الرئيس العراقي برهم صالح وأكد العاهل الإسباني استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الاعمار بالعراق.وأشار الملك فيليبي خلال لقائه الرئيس العراقي على حرص إسبانيا على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين وأبدى إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب.

من جانبه أشاد صالح بـ «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين وأن العراق يسعى الى تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة».ودعا صالح «الحكومة الاسبانية للإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد لما لها من دور ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات داعش».

وكانت وكالة الانباء الاسبانية «افي» قالت في وقت سابق امس ان الملك فيليبي السادس وصل إلى العراق لتفقد القوات الاسبانية المنتشرة هناك. وأضافت الوكالة ان الملك الاسباني سافر إلى العراق برفقة وزيرة الدفاع الاسبانية مارغاريتا روبلس في زيارة غير معلنة لأسباب أمنية تزامنا مع عيد ميلاده الـ51.

وإسبانيا، التي شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق في العام 2003 لإطاحة نظام صدام حسين تشارك أيضا بعدد من الجنود في التحالف الدولي ضد الجهاديين.وبعد دعم التحالف للقوات العراقية في دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق الحضرية في العراق لايزال مستشارون ومدربون عسكريون متواجدين في العراق، بينهم بضع مئات من الإسبان.

وتأتي زيارة ملك إسبانيا، في إطار نشاط دبلوماسي كثيف في بغداد منذ بداية العام الحالي. فبعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجنود الأميركيين في العراق من دون أن يلتقي بأي مسؤول رسمي زار الملك الأردني عبد الله الثاني بغداد للمرة الأولى منذ عشر سنوات.وتزامنت زيارة عبد الله الثاني، مع زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وسط حركة دبلوماسية شملت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعيد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.وخلال كل تلك الاجتماعات في بغداد، اثيرت مسألة تنظيم «داعش» في أعقاب قرار ترامب المفاجئ بسحب ألفي جندي أميركي متمركزين في سورية. وتتواجد غالبية قوات التحالف الدولي في العراق وتتدخل بضربات موضعية أحيانا في الأراضي السورية على طول الحدود الصحراوية مع العراق.

