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طهران واشنطن الوكالات: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني،امس أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني قوله «اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما». وأضاف: «اليوم مشكلاتنا سببها الأساس هو الضغط من أميركا وأتباعها. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي».

وتحدث روحاني عند ضريح اية الله الخميني مؤسس «الجمهورية الإسلامية» في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاما على تأسيسها يوم 11 فبراير. وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبب بموجات احتجاجية عديدة ضد النظام الإيراني. ورد الرئيس الإيراني أمس على منتقديه مدافعا عن الانجازات السياسية للاتفاق النووي التاريخي عام 2015 وداعياً إياهم إلى توحيد الصف في مواجهة الولايات المتحدة التي أكد أنها هي التي درجت على «نكث العهود». وكثيرا ما انتقد المتشددون الاتفاق المبرم مع ست دول كبرى منذ أولى مراحل المفاوضات ووصفوه بالخديعة. وقالوا إن إيران لم تكسب شيئا من الاتفاق رغم الالتزام بالقيود التي فرضها على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وكثفوا الانتقادات بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وقال روحاني «أميركا لم تنكث العهد معنا فقط، بل مع أوروبا والصين ونافتا واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ». ووجه روحاني انتقاداته أيضا لمعارضين انتقدوا افتقار الدبلوماسيين الإيرانيين للبصيرة لعدم توقعهم انسحاب الولايات المتحدة.وقال «لا اتفاق يُبنى على شرط بقاء الطرف الآخر لكن الأساس الأقوى هو مصلحة الدولة».ودعا الرئيس الإيراني في كلمته إلى «الوحدة» قائلا إن الخميني ما كان يولي جل اهتمامه للقوى الأجنبية بل «للخلاف» الداخلي.

وقال روحاني وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إسنا»، إن «الأعداء يحاولون ممارسة الضغط على إيران حول النفط وتصديره والقضايا المصرفية ومن حسن الحظ نتابع بعض الطرق لبيع النفط واحباط تداعيات الحظر الأميركي».

الى ذلك قالت مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي آي إيه» جينا هاسبل إن إيران ملتزمة حتى اللحظة الحالية ببنود الاتفاق النووي، لكنها تدرس خطوات لتخفيض هذا الالتزام والتراجع عنه. وأضافت هاسبل خلال جلسة عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي «إنهم يتخذون تدابير تزيد من قدرتهم على التراجع عن الاتفاق إن حدث واتخذوا ذلك القرار، ولكنهم ملتزمون به حاليا.. ونحن نرصد مايدور بينهم من نقاش بعد تأخر المزايا الاقتصادية التي طمحوا إليها من وراء الاتفاق».

لكن هاسبل أشارت إلى أن إيران تدرس في الوقت نفسه خطوات لتخفيض التزامها بالاتفاق، وقالت «تفيد المعلومات الأخيرة بأن الإيرانيين يدرسون اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم بالاتفاق النووي في الوقت الذي يسعون فيه إلى الضغط على الأوروبيين لطرح استثمارات ومزايا تجارية كانت إيران تتطلع إليها بفضل الاتفاق».

