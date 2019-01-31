عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: لم يستبعد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، إرسال قوات عسكرية أميركية إلى كولومبيا أو المنطقة، فيما له صلة بالاضطرابات السياسية الجارية في فنزويلا. وقال شاناهان للصحافيين إنه لم يتحدث إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن إرسال قوات إلى كولومبيا لكنه قال إنه لن يعلق عندما سئل عما إذا كان أجرى محادثات أخرى حول هذه الخطة أو ما إذا كان يستبعدها. وكان بولتون يحمل مفكرة مكتوب عليها «5 آلاف جندي إلى كولومبيا» وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، وعندما سئل البيت الأبيض عن المفكرة لاحقا قال في رسالة إلكترونية إنه «كما قال الرئيس كل الخيارات مطروحة». ويدعم الرئيس دونالد ترامب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو،الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في مواجهة المعارضة مع الرئيس نيكولاس مادورو فيما تشترك كولومبيا في حدود طولها 2200 كيلومتر مع فنزويلا وتدعم غوايدو أيضا. في المقابل اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،نظيره الأميركي بأنه أعطى أمرا لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله مشيرا إلى أنه في حال اغتياله فإن المسؤولية تقع على هذين البلدين. قال مادورو لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «دون شك دونالد ترامب أعطى أمرا لاغتيالي، وأمر حكومة كولومبيا والمافيا هناك لتقتلني وفي حال حصل ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي». وقال مادورو من جهة ثانية ان جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية.