آراء

التربية والتعليم هي المحرك الاساس في بناء المجتمعات وتطور الحضارات ورقي الافراد وهي عملية منظمة ومدروسة يشترك فيها كل افراد المجتمع: الاهل، المدارس، الجامعات، المؤسسات المجتمعية بهدف نقل المهارات والمعارف للافراد فالتربية هي تعلم الفرد واكتسابه لمهارات معينة وهي كذلك تقوم على تربية الضمير والوجدان وتنمية الاحساس وتهذيب الشعور الايماني وتحسين السلوك والاخلاق.

والتعليم: فالعلم هو إدراك الشيء على الحقيقة وهو ايصال المعلومات والافكار للافراد بصورة منظمة وواضحة ومحددة الاهداف تقدم من خلال المدارس او الجامعات فالعلاقة بين التربية والتعليم علاقة متكاملة الاهداف والغايات ولا يمكن الفصل بينهما حيث ان التربية والتعليم يهتمان بالانسان ولذلك فان اي اهمال في الجانبين تكون نتيجته فساد المجتمع كاملا وتخلفه عن ركب التقدم والحضارة وتصبح الدولة من الدول التي يطلق عليها الدول المتخلفة.

وهنا أتساءل: هل تعي وزارة التربية في الكويت دورها المحوري والمهم الذي تضطلع به وهل تحقق الهدف من انشائها ام انها تدير العملية التعليمية من حيث المظهر فقط دون تحقيق الجوهر وإلا لما وجدنا كل هذا الاهمال الذي تعانيه جميع اروقة الوزارة الى جانب الهدر المالي الذي نلحظه في كل شيء، وهنا اتوجه الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي الذي ارى ان هناك اشخاصا من داخل الوزارة يتعمدون ابعاده عن تطبيق افكاره لتطوير التعليم في الكويت وذلك خوفا منهم على مناصبهم «وكراسيهم» لانهم لن يستطيعوا مواكبة ذلك التطور ولذلك فهم يختلقون المشكلات والصعوبات في وجه الوزير حتى ينشغل بقضايا فرعية تبعده عن هدفه الاساس، ولذلك فإنني سأضع بعض تساؤلات الناس امامك يا معالي الوزير لتجد حلا لها وبعدها تلتفت لتحقيق مفهوم التربية والتعليم كما ينبغي تطبيقه في بلدنا الغالي الكويت:

- ما السر وراء عدم تسكين شواغر الوظائف الإشرافية في الوزارة؟

- لماذا الاصرار على إبقاء بعض القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة حتى الان داخل وزارة التربية وداخل المدارس والمناطق التعليمية؟

- ما الدور المحدد للتواجيه الفنية عند زيارتهم للمدارس لأن هناك دورا محددا لهم من قبل الوزارة، لان ما يمارس داخل المدارس من قبل الموجهين يغاير تماما المهام المنوطة بهم من إعداد الخطط ورسم سياسات التنمية المهنية ووضع السياسات العامة والخاصة بكل مادة وليس مجرد زيارة المعلمين والمعلمات في الفصول لان هذه المهمة من المفترض أن يكون المكلف بها رئيس القسم دون غيره؟

- لماذا لا يتم إشراك المعلمين ورؤساء الاقسام في وضع الاختبارات فأهل مكة أدرى بشعابها وهم من يعرف مستوى الطلبة فهم الاحق بوضع اسئلة الاختبارات؟

- هل من الممكن يا معالي الوزير أن تخبرنا ما الخطط التي وجدتها لتطوير التعليم والنهوض به وتلافي سلبياته والعمل كما قلت سابقا على تحقيق المفهوم الصحيح للتربية والتعليم أم أن الوزارة ستكتفي بالمظهر دون الجوهر كما هي الان؟

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

