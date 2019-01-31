آراء

يمتلك سمو الشيخ صباح الأحمد كل صفات القائد الفذ الذي لا يخيب ظن الساعي اليه والذي يجير المستجير ويجبر الكسير. هذا البلد الجميل والإنساني قائده لم يتأخروا يوماً في مساعدة من يستنجد بهم فالكويت أول من تلبي النداء وتقدم الدعم دون مقابل.

صباح الكويت «القائد» حنون يلمّ الشمل، يداوي الجرح ويأوي المشرد ويواسي الكلوم ويصيح من قلب المعركة «هذولا عيالي».

القائد الوطني: هو القائد الإنساني الذي يحس بمشاعر المواطنين ويحرص على أمنهم واستقرارهم وراحتهم، فتقصي أحوال وأوضاع المواطنين لا يعد مسؤولية سياسية وحسب، وانما مسؤولية دينية وإنسانية.

الدبلوماسي الناجح: فسمو الشيخ صباح الأحمد سياسي مرموق ودبلوماسي ناجح، اضافة الى كونه انساناً عظيما بكل معنى الكلمة، فسموه يعرف عنه اهتمام كبير وعميق بمشاعر واحاسيس الآخرين.

صباح الكويت بعيد النظر ينادي من منبره يا سارية الجبل يرى ما لا نرى ويستشعر الحدث قبل وقوعه.

ورغم كل المشاكل الدولية والمحلية فان الابتسامة لم تفارق محيا سموه في اي مناسبة واي لقاء، وعلى اي مستوى، أما التواضع الذي يمثل السمة الرئيسة لآل الصباح الكرام، فهو ركن أساسي في تعاملات وعلاقات سموه مع الآخرين.

نعم سمو الأمير القائد الناجح وسموه لا ينتظر الأحداث بل يصنعها.

ويستطيع أن يرى ما لا يراه الآخرون لرؤيته الثاقبة.

علو المهمة: الصدق، في تقديم النصيحة للآخرين، وطهارة القلب وسلامته من الأحقاد والصبر والاستماع الجيد للآخرين، والخوف من الله سبحانه وتعالى.

وقد حرص سموه على أن تكون الكويت مركزاً ماليا يستقطب رؤوس الأموال والتجارة العالمية، فشكل وفودا اقتصادية قامت بجولات متعددة بين النمور الآسيوية وأوروبا وأميركا الجنوبية، كما كان سموه داعماً رئيسا للعمل الخيري في أكثر من مناسبة، بدءا من رفض اتهام العمل الخيري بدعم الارهاب، واعتبار العمل الخيري «تاج على رؤوس الكويتيين».

نعم الكويت في عهد الشيخ صباح الأحمد مركز للعمل الخيري والإنساني، وتبلور دور الكويت الإنساني بحصول أمير الكويت على لقب أمير الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ومساهمته في اختيار الكويت عاصمة للإنسانية ومركزاً للعمل الخيري على مستوى العالم، فضلا عن دوره في اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016.

القائد الحكيم: وللشيخ صباح الأحمد أمير الكويت تاريخ كبير في العمل الدبلوماسي، وارتبط اسمه بعدد من الملفات المحلية والعالمية، وأطلقوا عليه عددا من الألقاب التي مثلت دوره على مدى تاريخ الكويت الحديث والمعاصر مثل القائد الحكيم، حامي الدستور، مخطط المستقبل، وأخيراً أمير الإنسانية، ورجل السلام، ورجل المصالحة.

وذلك على المستوى العربي والدولي، كما أن عددا كبيرا من المراقبين والمتابعين للسياسة الدولية يرشحونه لجائزة نوبل للسلام، نظرا لما قدمه للأمة العربية والإنسانية جمعاء من مبادرات شملت أسمى معاني العفو والصلح تترجمت في تقديم المساعدات والجمع بين الفرقاء.

ويعد الشيخ صباح الأحمد الأكثر حضوراً في المناسبات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، والأكثر حرصاً على الفعاليات العربية والخليجية التي تجمع الأشقاء العرب، وكان آخرها القمة الخليجية الماضية التي عقدت في الكويت أخيراً، والتي صمم على أن تعقد في موعدها بالرغم من الخلاف بين بعض أعضاء مجلس التعاون، وذلك حرصاً منه في الحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي التي كانت الكويت وراء انشائها قبل نحو أربعة عقود.

كما أن أمير الكويت يعتبر رجل المبادرات الأول في المنطقة، فلا يفوت فرصة للالتقاء باخوانه القادة العرب للتشاور في سبيل حل القضايا العربية، وأخيراً ومنذ اندلاع الخلافات داخل البيت الخليجي والعربي لم يفوت فرصة للتوسط بين الأشقاء لتجاوز الخلاف وتخفيف الأجواء إلا كان مبادراً بها، وفوق كل ذلك هو أكثر الزعماء حضوراً في القمم الخليجية والعربية، وسفراً في رحلات مكوكية لأجل القيام بمصالحات بين أشقائه العرب أو دعم مبادرة عربية لخدمة الشعوب.

دولة عصرية حديثة: وعلى المستوى الداخلي يحسب لأمير الكويت أنه جعل منها دولة عصرية حديثة، وفي أولى كلماته بعد مبايعته أميراً وأدائه لليمين الدستورية، وعد الشعب الكويتي بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، ويشهد الجميع في الداخل والخارج أنه أوفى بوعده.

ودعا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعمل والمعرفة يسودها التعاون والاخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

