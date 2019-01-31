وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وفريق التخطيط الإستراتيجي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وذلك في إطار زيارة النائب الأول الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين، بالإضافة إلى استماع النائب الأول لشرح عن المهام والواجبات التي يقوم بها مكتب أبوظبي التنفيذي، من خلال وضعه للخطط الإستراتيجية المستقبلية وطبيعة التنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ مثل هذه الخطط.

هذا وقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال هذا اللقاء أهمية تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين، لاسيما ما يتعلق منها بالخطط الإستراتيجية المستقبلية، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق الرؤية الاقتصادية «كويت جديدة 2035» و«رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، واللتان تعكسان حجم الرغبة والطموح لدى البلدين الشقيقين نحو تحقيق النهضة الشاملة، وفتح أفق التعاون المشترك وما يتطلبه ذلك من عقد للمزيد من اجتماعات التشاور والتنسيق في مثل هذه المجالات. حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط د. محمد عبدالله العبدالجادر وخالد مهلهل المضف، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى الإمارات عبدالله السالم ومدير إدارة الشؤون المحلية لولوة مصطفى النعمة. من جانب آخر قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بزيارة لمتحف اللوفر- أبوظبي، ضمن زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلبيةً لدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

بدأت زيارة النائب الأول بجولة في أرجاء المتحف والاستماع إلى شرح مفصل لما يضمه من آثار وقطع فنية حيث عبر عن إعجابه وتقديره بهذا الصرح الثقافي العالمي، وما يحويه من مقتنيات أثرية نادرة تعكس حجم الجهود التي بذلت في سبيل تنفيذه وإقامته على أرض الواقع، ليكون محل اعتزاز وفخر لدول المنطقة كافة، لما يحمله من رسالة ثقافية وإنسانية، جعلت منه حلقة وصل بين الشرق والغرب وما يحمله من فنون وإرث ثقافي وإنساني امتزجا فيما بينهما على مر العصور.

