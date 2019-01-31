وطن النهار

توجه الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ظهر أمس الأربعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري في البحر الميت والذي دعا إليه وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي. ويضم وفد الكويت المشارك في أعمال اللقاء الوزاري كل من سفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير عزيز الديحاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. وكان في وداع الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين.

