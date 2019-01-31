وطن النهار

أشاد دبلوماسي بلجيكي أمس الأربعاء بجهود الوساطة الكويتية بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أجل حل الخلاف الخليجي. جاء ذلك في مقابلة اجراها السفير البلجيكي لدى الكويت بيت هيربات مع «كونا» عقب مشاركته الليلة قبل الماضية في مأدبة غداء للسفراء البلجيكيين العاملين في الدول العربية والسفراء العرب لدى بلجيكا نظمتها الغرفة التجارية العربية- البلجيكية- اللوكسمبورغية في بروكسل.

واكد أن دور الوساطة الكويتي في المنطقة يحظى بدعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي قائلا «نعتقد أن الكويت أفضل وسيط ممكن لأن لها علاقات جيدة مع جميع جيرانها». ووصف هيربات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه «أحد مهندسي مجلس التعاون الخليجي وأنه يعرف قيمة هذه المنظمة» معربا عن تقديره لجهود سمو الأمير الدؤوبة لحل الخلاف الخليجي.

وقال «الكويت واحدة من أفضل شركائنا وأصدقائنا في المنطقة وأحد الأسباب التي تجعل بلجيكا والكويت متقاربتين جدا هو أن لدينا نفس الالتزام بالدبلوماسية المتعددة الأطراف».

