وطن النهار

وجه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة تحية الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى انه اجتمع معه وسمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكانت مناسبة لتبيان الاوضاع في العالم العربي والظروف والانسدادات والمشكلات التي تواجهها المنطقة العربية.

ولفت الى انه شكر الامير على مواقفه الوطنية الكبرى التي يقوم بها وقال :من القلب والوجدان اقول ان الامير الآن بسبب موقعه وخلفيته وادائه على مدى هذه الفترة الطويلة استطاع ليس فقط ان يكسب احترام ومحبة الشعب الكويتي وانما كذلك محبة واحترام وتقدير كل الشعب العربي للموقف الوطني الذي يتخذه والموقف الحكيم والمتبصر الذي يتخذه لمعالجة مشكلات المنطقة وحال التشرذم التي آلت اليها الاوضاع في الوطن العربي ونعلق الكثير من الآمال على ان يأخذ الله بيده من اجل ان يقوم بعمل تتطلع الاجيال العربية كلها اليه وان يقوم بعمل يستطيع ان يجمع شتات هذه الامة.

وتحدث السنيورة عن العلاقات اللبنانية- الكويتية حيث قال العلاقات التي تربط ما بين البلدين علاقات مبنية على التقدير والاحترام لاستقلال وسيادة لبنان والكويتيون يذكرون بالخير الموقف اللبناني الذي اعلنه في ظروف شديدة الصعوبة رئيس الحكومة السابق سليم الحص عندما رفض اجتياح النظام العراقي السابق للكويت.

ولفت الى ان الكويتيين يقدرون الدور الذي تلعبه الجالية للنهوض في اعمار الكويت وتقدمها مشيدا بصاحب السمو وكل الامراء الذين تعاقبوا خلال العقود الماضية، لافتا الى الدور الذي قاموا به تجاه لبنان في دعمه والوقوف الى جانبه عندما كنا بحاجة ماسة لذلك ليس فقط في تقديم المال والدعم من اجل الاعمار وانما ايضا من اجل حلحلة امورنا ومشكلاتنا الصغيرة والكبيرة.

وقال: شكرا للكويت التي افسحت لهذا الجمع من اللبنانيين ان يكونوا هنا للاسهام بهذا النهوض ونتمنى ان تستمر هذه العلاقات من اجل تعزيز العلاقات العربية العربية والكويتية واللبنانية ودول الخليج ككل.

وتحدث السنيورة عن الدور الذي تقوم به القائم بالاعمال اللبناني نسرين بوكرم حيث قال: اوجه اليها تحية تقدير وشكر على هذا الاستحسان والقبول الذي سمعته ولمسته للدور الجامع الذي تقوم به في السفارة «...» فدور السفير في اي بلد ليس فقط الاهتمام بالعلاقات الدبلوماسية بين بلده والبلد الذي يقيم فيه بل ايضا وهذا ما تقوم به القائم بالاعمال انها تجمع كل ابناء الجالية على اختلاف تنوعهم.

وفي اطار حديثه عن مأزق تشكيل الحكومة في بلاده اكد السنيورة اهمية العودة في عملنا الى الدستور كي نتبصر به، مشددا على انه عند تأليف الحكومة من المفترض ان تكون متجانسة ومتحدة ومتضامنة.

واكد السنيورة ان اتفاق الطائف لم يمت وليس هناك حتى هذه اللحظة اي احد لديه وجهة نظر تكون بديلا عن الطائف، مشيرا إلى ان الطائف وضع لكل اللبنانيين وليس لطائفة او مذهب.

وعن تشكيل الحكومة قال: لسنا بحاجة لحكومة من 30 وزيرا وانما حكومة مصغرة من 14 وزيرا حتى تكون قادرة على الحكم «..» حكومة انقاذ وطني وليأت من يدعي انه وراء الانقاذ ليتحمل المسؤولية وهذا ما نحتاج اليه.

ومن جانب آخر اكد رئيس مجلس السنيورة ان للكويت مواقف مشهودة مع بلاده في كل المحطات التي مر بها حيث دائما تقف الكويت بجانب لبنان في الازمات والملامات وليس فقط لتبرهن عن مصداقيتها او احتضانها للبنان في المساعدات المادية ولكن ايضا في الازمات السياسية.

وقال السنيورة في تصريح للصحافيين بعد اللقاء المفتوح مع الجالية اللبنانية ان دور الكويت مهم في مجلس الامن كعضو غير دائم حيث تمثل المجموعة العربية وعندما تكون هناك قضية مطروحة على المجلس تخص لبنان نجد ان الكويت تقوم بدورها وكأن لبنان هو الممثل في مجلس الامن.

وعن القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت الشهر الحالي ومبادرة سمو الامير بانشاء صندوق بمبلغ 200 مليون دولار وتبرع الكويت بربع المبلغ قال السنيورة كنا نتمنى الحضور في القمة وان تكون الظروف ملائمة اكثر ولكن ثمة «خربطة» في لبنان نتيجة بعض التصريحات احرجت البعض من حضوره القمة.

واضاف السنيورة انه خلال لقائه مع سمو الامير ضمن مجلس العلاقات العربية قد اثنيت على مبادرة سموه في القمة بانشاء الصندوق المعني بالامور التكنولوجية.

واشار السنيورة الى الموقف الفوري لدولة قطر في القمة وتخصيص مبلغ 50 مليون دولار للصندوق الذي سيتولى ادارته الصندوق العربي وهذه خطوة جيدة وبالتالي وجب تقديم الشكر لسمو الامير على هذه المبادرة التي فيها الكثير من الرؤى الجيدة.

وبعد بعض التصريحات من جهات لبنانية التي قد تؤثر على العلاقات بين البلدين قال في الحياة يوجد من يحاول ان يحرف المسيرة عن خطها بعد التشويش على هذه العلاقة، مؤكدا ان سمو العلاقة بين البلدين اعلى بكثير من ان تؤثر عليها محاولات البعض التشويشية لحرف المسيرة عن اتجاها.

وحول تعويم الحكومة الحالية قال انا لا قرأ الفنجان لانني مع تأليف حكومة من أمس وليس اليوم وانا مع حكومة مصغرة وحكومة أقطاب وهو الذي يصل بنا الى بر الامان.

