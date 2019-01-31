وطن النهار

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} على لسان متحدثها الرسمي د.محمد بوزبر عن أن تحسن ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي لهذا العام أمر جيد، موضحا أن استمرار هذا التحسن سيتحقق بتضافر وتكامل جميع جهود سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذا جهود المجتمع المدني، فضلاً عن اسهام القطاع الخاص وسائر الأفراد في هذه الجهود، مشيراً الى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} بمفردها ومهما كانت اختصاصاتها وصلاحياتها لن تستطع النهوض بمهمة مكافحة الفساد، وذلك لأن مكافحة الفساد هي مشروع وطني يتوقف نجاحه على شعور الجميع بالمسؤولية المشتركة والعمل بمقتضاها.

وكانت منظمة الشفافية الدولية اصدرت أخيراً نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي عن العام 2018 والذي جاء ترتيب الكويت فيه في المرتبة {78} عالمياً، من أصل {180} دولة، وبنسبة تحسن 8.2 في المئة عن العام السابق وبمجموع درجات {41} من أصل {100} درجة، وبنسبة تحسن قدرها 5.1 في المئة من العام الماضي وعلى المستوى العربي جاءت الكويت في المرتبة {الثامنة} وخليجياً احتلت الكويت المرتبة {الخامسة}.

وفي سياق متصل اشار النمش الى أنه وعلى الرغم من أن مؤشر مدركات الفساد العالمي يصدر عن منظمة غير حكومية وأنه يقيس توقعات وانطباعات، إلا أن الهيئة تحرص على تقييم نتائج هذا المؤشر وتحليل الأسباب المؤدية لتلك النتائج انطلاقا من اختصاصها بدراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، وانطلاقا كذلك من الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لنتائج هذا المؤشر والذي يعبر عن الاهتمام العام للدولة بجميع اجراءات وتدابير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووضع الكويت في مكانها اللائق على جميع المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والأوضاع الاقتصادية.

وعن تقييم الوضع الحالي للدولة على مؤشر مدركات الفساد والجهود الحالية والمستقبلية التي تبذلها الدولة بصفة عامة ونزاهة بصفة خاصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتأثيرها المتوقع على نتائج المؤشر للأعوام القادمة، فقد أكد المتحدث الرسمي لنزاهة أن ارتفاع ترتيب الكويت في نتائج هذا المؤشر للعام 2018 يعطي دليلاً بأننا على الطريق الصحيح، مشدداً في الوقت ذاته على أن انطلاق وبدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في مطلع العام 2019 بمباركة صاحب السمو أمير البلاد وايلائها الاهتمام والعناية المعهودين من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، بجانب صدور القانون رقم {13} لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقرب صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات سيشكلان اضافة تشريعية قوية تنضم الى القوانين القائمة التي تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،وبالتزامن مع الجهود الحكومية والأهلية وجهود القطاع الخاص، وفي اطار من التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة والمجتمع المدني وسائر الافراد، ستنعكس - باذن الله - بشكل ايجابي على تصنيف الكويت على نتائج مؤشر مدركات الفساد للأعوام القادمة وصولاً لوضع الكويت في المكانة التي تليق بها دولياً واقليمياً.

