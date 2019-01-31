وطن النهار

بحث مدير عام الهيئة العاملة للقوى العاملة أحمد الموسى مع سفير جمهورية بنين موجائيدو ايسوفو، آلية تعزيز استقدام العمالة من جمهورية بنين في اطار سياسة الحكومة الكويتية في خلق سوق عمل مستقرة تعتمد على عمالة ماهرة، وناقش الجانبين تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والترتيب لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في اطار مذكرة التفاهم. واستقبل الموسى سفير جمهورية فيتنام ترينه مبينه، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالتوقيع على مذكرة تفاهم استقدام العمالة في القطاعين الأهلي والعمالة المنزلية، مرحبا بالمقترح الذي يأتي في اطار توجه الدولة لزيادة حجم التعاون بين البلدين في هذا المجال.

حضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ونائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري د. مبارك العازمي ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني ومدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد.

