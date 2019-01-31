وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، أن الوزارة حريصة على ترسيخ القيم الوطنية والتربوية في نفوس أبنائها الطلبة لخلق مواطن ايجابي فاعل قادر على تحمل المسؤولية ومتفوق دراسيا ومحترما للقوانين والرموز الوطنية ومحافظا على البيئة وحقوق الانسان بما يؤكد مفهوم المواطنة الصحيح.

وقال الحربي خلال مراسم رفع العلم في طابور الصباح بمدرسة أياس بن معاذ المتوسطة بنين بمنطقة حطين التابعة لمنطقة حولي التعليمية، بحضور وكيل وزارة الاعلام بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش، أن ترديد الأناشيد ورفع العلم يتطلب أن يصاحبه العمل على تحقيق المفاهيم التربوية والوطنية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة غرس القيم والمفاهيم في نفوس الطلاب، داعيا وسائل الاعلام نقلها للمشاركة في غرس هذه القيم. وأضاف أن رفع العلم مناسبة سعيدة جداً تتزامن مع الأعياد الوطنية تهم كل من يسكن أرض الكويت الطيبة من مواطنين ومقيمين، مبينا أن العلم له رمزية كبيرة، فالقضية ليست رفع علم على سارية، وانما العلم يعكس تاريخ مشرق للكويت على مدى العقود الماضية، فرفع العلم سنوياً يمثل حمل أمانة من جيل الى آخر حتى تكون الكويت دائماً في أبهى صورها. وحث الأبناء من الطلاب والطالبات على العمل بالمفاهيم التربوية والتمسك بالوحدة الوطنية وقيمها والابتعاد على كل ما يثير التفرقة سواء على مستوى طائفي أو قبلي ونبذ العنصرية فمفهوم المواطنة الحقة لا يستقيم مع أي مفهوم عنصري ونبذ الآخر.

