وطن النهار

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ، بزيارة إلى كلية علي الصباح العسكرية أمس، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين 22، والذي سوف يقام تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019. هذا وقد كان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وعدد من الضباط القادة بالكلية هذا وقد شهد الخضر البروفة النهائية لحفل التخريج.

