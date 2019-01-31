وطن النهار

بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى الخيرية أطلقت شركة نوفارتس برنامج مساعدة المرضى «مساندة» في الكويت، وذلك بهدف دعم مرضى الصدفية والتهاب الفقرات التصلبي والتهاب المفاصل الصدفي.

قال الدكتور أحمد العنزي، أخصائي أمراض الروماتيزم ورئيس الجمعية الطبية الكويتية والرابطة الكويتية لأمراض الروماتيزم، ورئيس قسم حالات اليوم الواحد ووحدة أمراض الروماتيزم في مستشفى الجهراء: «أن إطلاق برنامج مساندة في الكويت يعد خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط التي يعاني منها المرضى، ليس الألم الجسدي فحسب، بل من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية أيضاً. كما أن البرنامج يهدف إلى مواصلة تحقيق نتائج أفضل لدى المرضى الذين يعانون من أي نوع من أنواع الأمراض الالتهابية الشائعة ، مثل الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقرات التصلبي. نواصل عملنا في حث القطاعين الخاص والعام على التعاون وتقديم ابتكار لقطاع الرعاية الصحية، عبر إبداعات مشتركة تهدف إلى إضافة قيمة إضافية لحياة المرضى».

وستوفر نوفارتس الدعم المالي لإدارة البرنامج وتوفير العلاج المدعوم، بالإضافة إلى تحملها مسؤولية جميع العناصر القائمة على المنتجات، بما في ذلك المعلومات والاعراض الجانبية وإعداد التقارير. ومن جهتها، ستقدم جمعية صندوق إعانة المرضى مساعدات اجتماعية ومالية للمرضى الجديرين والمؤهلين للبرنامج وفقاً للسياسة في المؤسسة الخيرية.

ومن جانيه، قال محمد عز الدين، المدير الاقليمي لشركة نوفارتس الخليج العربي محمد عز الدين: «يسعدنا تدشين برنامج «مساندة: في الكويت. إن هذه المبادرة تعكس التزام نوفارتس بتقديم حلول مستدامة تسهم في تحسين حياة المرضى، وتسهل حصولهم على علاجات مبتكرة في الوقت ذاته. نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم برامج مساعدة المرضى ولضمان حصول المرضى على الرعاية المثلى».

