وطن النهار

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود على اهتمام المحافظة بالمبادرات الوطنية بجميع أنواعها ، خاصة مع وجود العديد من الحملات والمشروعات الصغيرة والأعمال التطوعية التى حققت نجاحا باهرا. وأشاد الحمود خلال استقباله فريق «أكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية بدور الفريق وما يقدمونه من معارض تهتم بالأعمال الوطنية، لاسيما مع أهمية تحويل الصناعات اليدوية والتراثية إلى مشاريع تجارية، وتسهيل ذلك أمام المبدعين الشباب، داعيا في الوقت ذاته جميع أبناء الكويت الى التكاتف والترابط والتعاون وأن يكون لديهم روح التحدي لخدمة بلدهم. من جهته، أعرب فريق «أكسبو 965» عن شكره وتقديره لمحافظ الفروانية على جهوده المتواصلة في دعم ومساعدة ومساندة وتعزيز دور الفريق بما ساهم في نجاحه.

