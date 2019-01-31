وطن النهار

قالت مدير إدارة التأهيل واعداد الكوادر البشرية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منى المقهوي ان المجتمعات شهدت ثورة حقيقية في ميدان التكنولوجيا والاتصالات موضحة بانها أرست تطورا الكترونيا هائلا ارتبط بجميع جوانب الحياة الفردية والعامة على حد سواء، واكدت المقهوي خلال مؤتمر التراسل والتوقيع الالكتروني الثاني الذي اقيم في فندق رايسون بلو صباح أمس بحضور المدير العام الجديد للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني وعدد من القيادات والشركات أن هذا التطور أثر بصورة واضحة في سلوك الافراد وانشطتهم على حد اختلافها، كما أدى إلى التأثير في النشاط العام للدولة بجميع مجالاته واحدث تغييرا ملموسا في واقع الحياة الحكومية والتنفيذية والتقنية، مشيرة إلى ان هذا التطور أدى إلى تغليب الثقافة الالكترونية على حساب العمل الورقي بشكل تدريجي، الامر الذي أدى إلى إنجاز هذه الانشطة والاعمال بصورة الكترونية ومن خلال إجراءات مبرمجة وبآلية فنية، خلافا لما كان معمولا به حتى وقت قريب.

وبينت المقهوي ان الواقع اليوم يدل على تزايد الاهتمام الفردي بالواقع الالكتروني، واتساع نطاق الاعتماد عليه يوما بعد يوم، حتى اصبح مألوفا يلجأ إليه الافراد لممارسة نشاطاتهم بصورتها الجديدة، واتمام المعاملات المدنية والتجارية والشخصية وغيرها، مشيرة إلى أن الاهتمام الرسمي بالتطور الالكتروني من قبل جميع السلطات العامة بالدولة برز تأكيدا على سعيها لمواكبة هذا التطور، وتحقيقا لفكرة الدولة الالكترونية التي تؤمن بتطوير نشاطها بما يجعلها بيئة إيجابية لنمو تطلعات المواطنين نحو تحقيق الاستفادة العظمى ومواكبة هذا التطور.

واكدت ان مشاريع المراسلات الالكترونية والتوقيع الالكتروني تعد ثورة إدارية تنموية بالاعمال الحكومية إذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات وبين مهام ومسؤوليات الجهاز الحكومي من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات واضحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات مجال صناعة المعلومات، وبناء عليه تسعى حكومة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة الوطنية على مستوى قطاعات الدولة كافة، لذلك عملت على تبني واطلاق هذه المشاريع المهمة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، لافتة إلى أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يرعى هذا الحدث ليكون منطلقا لتعزيز ثقافة التراسل والتوقيع الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية في الكويت.

ثورة صناعية

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة يوروتك فادي جواد، إن العالم قد دخل الثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة التقنية، حيث ستكون التكنولوجيا هي الاساس لحياة اي انسان في اي مكان، مؤكدا ان هذه الثورة ستجتاح جميع المجتمعات بشكل لن يكون احد قادر على الاستمرار في حياته بدون استعمال احدى ادواتها.

واشار جواد إلى انه في عام 2021 سوف تختفي مؤسسات عريقة وشركات سوف تزول، موضحا انه قبل 17 عاما كانت كوداك تمتلك 85% من سوق التصوير 170،000 ألف موظف، اما الان فهي غير موجودة.

وأضاف قائلا: انتم المسؤولون عن إدارات تقنية المعلومات وتطوير التكنولوجيا في مؤسساتكم، لذا يجب ان نعمل جاهدين لنكون حاضرين بعلمنا وثقافتنا واجهزتنا وتطوير انظمتنا واستقدام كل ماهو جديد لتكون الكويت من اهم المدن الذكية والمواكبة للعالمية الرقمية.

وقال جواد اننا في «يوروتك» نواكب هذا التحدي عبر تحالفنا الاستراتيجي مع اهم شركات التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي والمتخصصة في اخر تقنيات انظمة التراسل الالكتروني واحدث التكنولوجيا الرقمية، لافتا إلى أننا سوف نعمل جاهدين لتطوير ثقافة العمل لدى مختلف اجهزة الدولة في الكويت، وذلك تحت مظلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لندخل سويا إلى عالم البلوك تشين في سبتمبر القادم ونعيش مع عالم الذكاء الاصطناعي في سبتمبر ونلمس آلية 3Dprinting في خلق بيئة حقيقية او نطير الى افاق غير محدودة في عالم Virtual Reality، حيث نوعدكم في يوروتك باننا سوف نعمل تحت راية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وسنكون العين التي ترون منها المستقبل واليد التي ستطبق لكم احدث ما توصلت اليه السحابة الرقمية القادمة إلى المنطقة.

