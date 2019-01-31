وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس اتخذ قرارا في جلسته أمس، بخلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك.

وقال الغانم في كلمة له في بداية جلسة المجلس «بناء على المادة «50» من قانون الانتخاب، والمادة «18» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، وهذا قرار من المجلس». «من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده..

وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.. وكان قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك».

ووافق المجلس في الجلسة ذاتها في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري وإحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

ويمنح الاقتراح بقانون عدة مزايا أهمها ان التقاعد المبكر أصبح اختياريا لمن يرغب بالتقاعد قبل بلوغ السن المقررة على أن يتحمل كلفته إضافة إلى إتاحة نافذة تسمح بالتقاعد المبكر لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة قبل تاريخ الأول من يناير 2020 دون شرط السن.

وسيتم في هذه الحالة خصم 2 % من الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد فقط بحد أقصى خمس سنوات عن بلوغ السن المقررة ويتوقف هذا الخصم ببلوغ سن 60 للاناث و65 للذكور أو الوفاة أيهما أقرب إضافة إلى حق الحصول على سبعة معاشات مقدما ويكون السداد بواقع صافي ربع المعاش.

وزكى المجلس خلال الجلسة النائب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور عودة الرويعي أمينا لسر الشعبة والنائب محمد الدلال أمينا لصندوق الشعبة فيما انتخب النواب الدكتور خليل أبل والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي أعضاء في الشعبة البرلمانية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

تم افتتاج الجلسة في التاسعة والنصف بعد ان تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام أسماء الحضور والغياب.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط.

المويزري: في الجلسة السابقة تمت مناقشة للرسالة المرسلة مني ولكن تم شطب كل النقاش. واطلب ان يعاد النقاش.

الغانم: المادة 96 تنص على عدم النقاش في الموضوع وطلبك هو اعادة الحديث لان هناك اساءة وانا طلبت شطبها.

وتم التصويت على طلب اعادة الحديث على المضبطة، وتم رفض الطلب بموافقة 18 من 58.

الغانم: هل يوافق المجلس على تأجيل الرسائل الواردة إلى الغد؟

وتمت الموافقة.

الرئيس الغانم: «يعلن اسقاط العضوية» ويقول: ان مجلس الامة اتخذ قرارا بخلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش على ان يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك. استناداً إلى المادة «50» من قانون الانتخاب والمادة «18» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف من لديه اعتراض على الاجراءات والاعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضواً من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً كان قرار مجلس الامة بخلو المقعدين.

وعقب الغانم بقوله: ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما في الـ 19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف «جاء في أسباب هذا الحكم انه إذا فقد عضو المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقا للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن».

وتابع «وجاء في الحكم ان من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه إنفاذ حكم المادة (84) من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويته خلال الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستور».

وبين انه «لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت في جلسة الثامن من يوليو الماضي حكما نهائيا باتا بعقوبة جناية في كل من الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش عضوي مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر حسب ما انتهت إليه المحكمة الدستورية».

وأوضح ان المادة (173) من الدستور نصت على ان «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن».

وأفاد ان المادة رقم (1) من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نصت على التالي «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».

وأضاف ان المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية نصت على التالي «إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها القانون النافذ وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي».

وقال الرئيس الغانم انه «بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إعلان خلو المحلين».

وأشار إلى المادة (84) من الدستور والمادة (50) من قانون الانتخاب التي تنص على التالي «تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس». كما أشار إلى المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضوا آخر وفقا للمادة (84) من الدستور».

وبين انه «غني عن التعريف انه في حال تعطيل إعلان خلو المقعدين لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد (80) و(84) من الدستور.

وقال الغانم رداً على المحتجين: هذا حكم من المحكمة الدستورية وتم التصديق عليه من صاحب السمو وبذلك نعلن اخلاء المقاعد.

وهذا قرار أغلبية المجلس وعليكم اقتراحه وإذا تبون تحولون الجلسة إلى أمر آخر فهذا مرفوض. وانا مسؤول امام الله وامام قسمي. هذا حكم محكمة يجب تنفيذه وانتم اقلية وهناك قرار من الاغلبية يجب احترامه وانا راح اكمل الجلسة ولن ارفعها.

الصحة النفسية

وانتقل المجلس إلى مناقشة تعزيز لجنة الشؤون الصحية بشأن قانون الصحة النفسية.

الخضر «مقرر اللجنة»: وهناك تعديلات على القانون تمت بعد المداولة الأولى.

عاشور: لا يوجد داع لقراءة كل التعديلات لان هناك توافقاً عليها ولذلك علينا التصويت على المداولة الثانية.

وتم التصويت على المداولة الثانية.

حضور 45، موافق 43، غير موافق -، امتناع 2.

وتمت الموافقة على القانون ويحال للحكومة.

الهاشم: أنا العادة لا أشكر الحكومة لانها ما تساهل بس وزير «الصحة» يستاهل لانه مجتهد ومتعاون واشكر كل من شارك في هذا القانون.

أبل: على الرغم من امتناعي عن الموافقة على القانون الا اننا نشكر الجميع، ولكن انبه وزير الصحة بشأن الصعق الكهربائي والذي يجب ان يكون وفق جرعات محددة والا سيكون الوزير مسؤولاً بالكامل أمامنا.

وزير الصحة باسل الصباح: القانون يشكل قفزة نوعية وينهي عقوداً من الفراغ التشريعي واشكر الجميع على اقرار قانون الصحة النفسية.

التقاعد المبكر

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون «التقاعد المبكر» والتقرير المقدم من اللجنة المالية.

عاشور: يجب عرض مرسوم الرد الذي جاء من الحكومة للقانون السابق. والسؤال لماذا لا يعرض مرسوم رد القانون السابق قبل مناقشة القانون الجديد؟

صلاح خورشيد: مرسوم الرد كان ينص على وجود مثالب دستورية ولذلك قدمنا هذا القانون، وهناك تعديلات عليه وهو ان التقاعد يكون اختياراً واضافة ميزة تسمح بالتقاعد لـ30 سنة للمرأة و35 سنة خدمة للرجال من دون النظر في السن لان البعض قد باشر العمل في سن مبكرة من العمر وذلك قبل 1-1-2020 ومن دون أي تخفيض، والسماح بالتقاعد لمن اكمل خدمة 30 سنة للرجل و25 سنة للنساء وذلك بعد بلوغ السن المقررة وبتخفيض 2 في المئة ومساواة المرأة العزباء غير المتزوجة بالمتزوجة في مدة الخدمة «الحد الأدنى 15 سنة» والسن المقررة 50. ومساواة الخصم للتقاعد المبكر قبل بلوغ الخدمة بين الرجل والمرأة 5 في المئة ومنح معاش تقاعدي لمن شملهم التقاعد المبكر، وكذلك السماح للمتقاعد بأخذ 7 أمثال صافي المعاش مقدم ويستقطع منه ربع المعاش فقط في 28 شهراً.

عبدالصمد: من يعترض على القانون هو من قاعد ببيته وتحت الكمبل وهناك تضليل في هذا الموضوع. وهذا القانون اختياري وليس اجباريا القانون جيد وممتاز لمن يريد ان يتقاعد مبكرا ومن لا يريد يبقى على القانون القديم.

عاشور: الحكومة الان يحيلون الموظفين غير الراغبين بالتقاعد الى التقاعد الاجباري والقانون الحالي لا يسد هذه الثغرة.

عبدالصمد: اتفق مع عدم اجبار الموظف على التقاعد ولكن هذا لا ينطبق على القانون، اقول صحيح انت لست من الناس «اللي تحت الكمبل» بس انت لا تريد اقرار القانون، هناك نساء يردن التقاعد عشان يقعدن بالبيت في مقابل جزء من الراتب التقاعدي.

الفضالة: ما هي المادة التي تنص صراحة على عدم اجبار الموظف على التقاعد، واذا تم اجبار الموظف على التقاعد فهذا القانون سيكون وباء.

خورشيد: عندما يقال ان 100 ألف فهذا يكلف الدولة مليارات وأنت اخ صالح وافقت وكذلك الاخت صفاء سبق ان وافقت.

الهاشم: وافقت على مضض.

خورشيد: انت تعرفين ادب الحوار وانا احترم رأيك في الجانب الفني هناك شارع يضغط لاقرار القانون، ولا يجوز للوزير ان يحيل اي موظف للتقاعد اذا كان لا يستحق التقاعد، ونحن اجتهدنا وهذا حد الاجتهاد.

الفضل: حملة التشويه والتشويش على القانون بدأت من داخل المجلس ومن خارجه اما ان البعض يريد افشال المجلس او ان عين البعض على كرسي المجلس، والان بعد ازالة الغمة بدأ الناس يسألون عن القانون، وهناك توافقات مع الحكومة يجب استثمارها والسياسة فن الممكن، اشكر الحكومة على العقلانية واشكر سمو الرئيس على اعطاء التعليمات بالتعاون.

خليل عبدالله: طموحنا لا يتوقف عند هذا الحد بل هناك مطالبات جديدة نقدمها في المستقبل، ومن يريد ضرب القانون لان «ببطنه بلا» والان يؤيد القانون وهؤلاء الاشكال نقول لهم «سكر حلجك».

صالح عاشور: منو هذيلا.

خليل عبدالله: وايد وبعضهم ربعك البعض قام «يهلوس». أنا أول واحد أشكر أعضاء اللجنة على الجهد.

الهدية: لم نرَ اجابة على عدم اجبار الموظف على التقاعد.

صلاح خورشيد: القانون في المادة الأولى لا يجيز احالة الموظف إلى التقاعد اذا كان لا يستحق المعاش التقاعدي.

العدساني: بالصيغة الحالية الحكومة تستطيع ان تحيل الموظف إلى التقاعد.

خورشيد: نظام التأمينات نظام تكافلي قد لا يكون بصورة متساوية، لا يوجد نظام فيه العدالة كاملة والمساواة، اؤكد لا يحق للحكومة احالة اي موظف للتقاعد.

العدساني: يفترض ان يتم تعديل قانون الخدمة المدنية ويفترض اي قانون يحقق العدالة والمساواة وهذا الأصل.

خورشيد: ايدي بإيدك لتعديل قانون الخدمة المدنية.

الدمخي: علينا ان نأخذ بقانون لا ينتقص من حق المواطن وهذا حسب التعهد الحكومي، يجب الزام الحكومة اذا أرادت احالة الموظف الى التقاعد ان يأخذ معاشه كاملاً.

عاشور: اذا أنا وافقت على القانون السابق فأنت وافقت على القانون الذي ردته الحكومة واذا تبي نتواجه بالمواقف فلك مواقف ولي مواقف وما هكذا تورد الابل. لا توجد ضمانة في القانون بان اجبار المواطن على التقاعد.

الدقباسي: اليوم وصلنا بحكمتك الأخ الرئيس وهذا للتاريخ سنكون في طور انجاز يقدم للناس، القانون اشبع نقاشا فوق الطاولة وتحت الطاولة. وبعض الكلمات حق يراد به باطل. والسؤال هو هل نفرط في القانون لان طموحنا أكبر؟ هل من الممكن ان اتجاوز هذه المزايا؟ أريد من القانون ايجاد فرص عمل ومساواة العزباء بالمتزوجة وان امنع التأمينات من خطف علاوة الاولاد. لا نريد ان نكون اوصياء على الناس والاختيار لهم اذا ارادوا التقاعد من عدمه اناشدكم ان ترحموا الناس وتنظروا للعاطلين عن العمل. لا نريد المعارضة لاجل المعارضة اليوم نحن في مفترق طريق اما ان نقف مشلولين او ان نحزم الامر ونأخذ القرار. نريد ان نرى انجازا من الحكومة والمجلس.

وزير المالية نايف الحجرف: القانون اختياري، ويجب الحفاظ على السن فيه، وأؤكد أن خمس مواد من السبعة مواد تمنح مزايا منطلقة من نظام التأمينات وهو نظام تكافلي، فالمادة الأولى تتعلق بأنه جواز ان يختار الموظف بين المعاش والراتب التقاعدي وهي مادة اختياريا وبناء على الطلب، وقد صدر من مجلس الخدمة المدنية قرار أنه لا تجوز الاحالة للتقاعد إلا في حالة استحقاق المعاش المخفض كبديل لمكافأة التقاعد أو حالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف، ونظام التأمينات قائم بالدرجة الاولى على الاشتراكات، فالمؤمن عليه يتحمل في الأساس 5 في المئة، الخزانة العامة تتحمل العجوزات وبالتالي سلامة الصناديق هو ديمومة للمؤسسة، وهذا يحدث بالتكافل بين رب العمل والدولة التي سددت عجوزات اكتوارية وسلامة الصناديق وديمومتها من مسؤولية الدولة.

خلاصة الكلام ان الجميع ينتظر هذا القانون واشدد على ان القانون اختياري من حق المواطن علينا ان نشرح له هذا القانون وما هي المنافع وسنتواصل معه كلما دعت الحاجة وليس هذا بغريب، أما موضوع ان هناك تضليلا للمجلس بشأن الأرقام فأنا ليست مشكلتي ان هناك لا يفهم بالأرقام.

حمدان العازمي: الوزير الآن يضلل اذا الوزير شاد حيله خل يشد حيله بارجاع الأموال المنهوبة وغسيل الأموال.

خليل عبدالله: أبي الأخ يقول شنو التضليل عطنا الرقم الأصلي وعطنا الرقم المضلل.

صلاح خورشيد: أتحدى اللي تكلم بالتضليل أنه قرأ القانون، ناس ستروح تخلص معاملات وناس تجتمع في اللجان، والله هذا ظلم.

عودة الرويعي: كل الكلام مكرر واللي معترض على القانون اؤكد أنه لم يقرأه.

وتم التصويت على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر.

حضور 50.موافق 36.غير موافق 14. وتمت الموافقة على قانون التقاعد المبكر والاحالة الى الحكومة.

وزير المالية: نشكر الجميع على تمرير القانون، واؤكد ان مؤسسة التأمينات ملتزمة بتوفير حياة كريمة للمواطن الكويتي وستكون هناك حملة توعية للقانون وكيفية الاستفادة منه.

الدقباسي: لابد أن يعرف الجميع أن هناك من لا يريد لهذا المجلس ان ينجح من قبل بعض المضللين الذين يريدون تعطيل مصالح الناس، يمكن البعض يستحي يقولها أنا أقولها انت الأخ الرئيس كنت مساعد للقانون وهناك من لا يريد لمرزوق الغانم ان ينجح.

ترفع الجلسة الى الغد.

