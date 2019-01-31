وطن النهار

زكى مجلس الأمة أمس النائب راكان النصف وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب د. عودة الرويعي أمينا لسر الشعبة والنائب محمد الدلال أمينا لصندوق الشعبة فيما انتخب النواب د. خليل أبل والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي أعضاء في الشعبة البرلمانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للفصل التشريعي 15 من دور الانعقاد العادي الثالث الذي افتتحه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم بعد انتهاء المجلس من جلسته العادية.

وأقر المجلس في الاجتماع جدول الأعمال والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير من العام الماضي.

