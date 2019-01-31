أول النهار

اختتمت مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي مساء أمس الثلاثاء دورتها الـ11 بتكريم الفائزين بجوائزها بحضور ممثل راعيها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الادارة المدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الابراهيم الصباح وذلك في فندق جي دبليو ماريوت.

وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين على هامش الحفل عن سعادته بتمثيله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة التي حملت اسم أحد رجالات الكويت الذين ساهموا في بناء الدولة الحديثة.

وأكد الشيخ صباح الخالد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على الشباب في هذه المسابقة «لأنهم ركائزنا للانطلاق للمستقبل» معربا عن سعادته باستمرار هذه المسابقة حتى وصلت الى دورتها الـ 11. وقال ان المسابقة تشهد تطورا ملحوظا «حيث وصلنا اليوم الى مشاركة شبابية خليجية» مؤكدا ان «هذه الخطوة مدروسة وايجابية وتضيف لها قيمة ونأمل بمشاركة شبابية عربية في المستقبل».

وأشار الى ان هناك تحديا بين الاعلام التقليدي والحديث مضيفا ان هذه المسابقة فرصة للشباب للاستفادة من الخبرات ومشاركات المؤسسات الاعلامية المرموقة.

وتوجه الخالد بالشكر الى اللجنة العليا المنظمة للمسابقة على جهودها ولكل من ساهم ودعم المسابقة معربا عن تهنئته للفائزين بدورتها الحادية عشرة.

ومن جانبه اعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن فخره واعتزازه بالمستوى الرفيع الذي احتلته مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي والتي تحظى برعاية كريمة من لدن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما اكسبها نجاحات كبيرة ومكانة رفيعة في مجال الصحافة في دولة الكويت وخارجها.

وقال الوزير الجبري في بيان صحافي أمس بمناسبة الحفل الختامي للدورة الـ11 ان المسابقة حققت أهدافها في تحفيز شباب وشابات الكويت على الابداع في العمل الاعلامي والتميز به مما اضفى مزيدا من التطور على الاعلام الكويتي.

وأضاف ان تطور مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي على مدى احدى عشرة دورة قد مكنها من ان تصبح علامة مضيئة ومنبرا للارتقاء بالاعلام الكويتي ورسالته السامية.

وأشاد بالجهود المخلصة للقائمين على الجائزة الرائدة وعملهم على توفير سبل النجاح والتميز مهنئا في الوقت نفسه الفائزين «وأتمنى للجميع المزيد من التقدم والتميز».

بدوره أعرب رئيس وكالة الأنباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج في كلمته خلال الحفل عن بالغ تقديره لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على رعايته مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي مؤكدا انها «أصبحت أيقونة للابداع والابتكار في عالم الصحافة والاعلام ليس في الكويت فقط بل تجاوزت اثارها وأهدافها لتشمل محيطنا الخليجي في انطلاقة مباركة تعكس البصيرة النافذة والنظرة الثاقبة للقائمين عليها».

وتوجه الدعيج الى سمو رئيس مجلس الوزراء بالشكر والعرفان على دعمه المتواصل للاعلام العربي وحرصه الدائم على تعزيز دور المؤسسات الاعلامية في خدمة المجتمع وأداء رسالتها وفي مقدمتها وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وعبر عن تهانيه وتبريكاته للفائزين في الدورة الحادية عشرة لهذه المسابقة متمنيا لهم مواصلة النجاح والتميز في عالم الصحافة الرحب الذي لا يتوقف فيه العطاء ولا ينضب فيه الابداع من اجل المساهمة في تطوير الاعلام الكويتي الذي تميز منذ البداية بجهود أبنائه ورغبتهم الاكيدة في اعلاء مكانته وتعزيز دوره الوطني في مساندة مسيرة النهضة والبناء التي شهدتها الكويت.

وأشار الى أنه كان لـ (كونا) شرف احتضان ودعم هذه المسابقة منذ دورتها الأولى مؤكدا استمرار هذا التعاون تقديرا لأهدافها النبيلة وتأثيرها الكبير على الاعلام في عالمنا العربي.

وثمن ما أضافه القائمون على المسابقة من هدف نبيل تمثل في فتحهم بابا مضيئا وتقديمهم مبادرة مهمة بتكريم الصحافيين المتميزين من أبناء الخليج العربي متمنيا استمرار مثل هذه المبادرات القيمة ليتسع نطاق هذه المسابقة ليشمل الصحافة العربية والعالمية.

ولفت الى أن «هذه الجائزة توافرت لها كل مقومات النجاح لاسيما بحملها اسم علم كبير من اعلام الكويت وأحد رجالها المخلصين الذين اجزلوا العطاء لوطنهم ونذروا انفسهم لخدمته وهو المغفور له الشيخ مبارك الحمد الصباح طيب الله ثراه كما يقوم على رعايتها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله».

وتمنى الشيخ مبارك التوفيق للجميع لخدمة «كويتنا الغالية وأن يحفظها واحة للأمن والأمان والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم». ومن جهته قال رئيس اللجنة العليا للمسابقة أيمن العلي في كلمته بالحفل ان هذه الاحتفالية تأتي «قاب قوسين أو أدنى» من أصداء الاحتفالات بفبراير التحرير فبراير الاستقلال والعزة والحرية وفي عبق الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مسند الامارة حيث «نعود الى هنا لنقطف الوردة الحادية عشرة من حديقة هذه المسابقة وسط أجواء تثير في النفس الاحساس بقيمة الكلمة وكيفية صناعتها وانتاجها ولنكرم كوكبة متميزة من الفائزين في تلك النسخة بحضور حشد من خبراء الكلمة وأساتذة الفكر». وذكر العلي أن «دورة هذا العام تأتي في مناخ قاس تواجهه صحفنا الورقية قاطبة وفي خضم أعباء اقتصادية كبيرة تثقل كاهلها وتحد حركتها وحريتها وتطلعها الى التوسع والتطور وذلك بفعل منافسة محتدمة مع وسائل التواصل والصحف الالكترونية التي لها من العدة والعتاد والأسلحة ما لا قبل للصحافة الورقية به».

واعتبر أن تلك المنافسة التي تميل فيها الموازين الى مصلحة الصحافة الالكترونية «تضع صحفنا التي يحلو للبعض أن يسميها تقليدية في مفترق طرق أمام تحدي البقاء أكون أو لا أكون لابتداع ما تهتدي اليه قرائحها من وسائل الصمود في وجه أعاصير التواصل وأنواء التقنية».

وأضاف أن «أجواء كهذه التي أشرنا اليها من شأنها أن تستثير مبدعي صحافتنا من الشباب وذوي الخبرة كي ينهضوا بمهامهم مستغلين طاقاتهم لابتكار أشكال وألوان جديدة من التناول الصحافي يكفل لمؤسساتهم التميز والمنافسة لاسيما أنها مازالت تتفوق في جانب الموثوقية والمصداقية حيث يخضع الخبر الورقي قبل النشر لمزيد من التمحيص والتدقيق بل والعصر ان صح هذا التعبير وعلى ذلك فمازالت الصحف الورقية هي المصدر المعتمد الموثوق للخبر مهما تعددت مواقع التواصل الناقلة للأخبار».

وتابع أن «عصرها مازال مستمرا وان أوان أفولها لم يحن بعد بل ان شمسها مازالت ساطعة وسط شكوك المصداقية التي تحوم حول بعض وسائل التواصل أو وسائطه بدليل ما نسمعه كل يوم من شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مبثوثة في ثنايا هذه المواقع أو تلك».

ورأى العلي أن الصحافة وفقا لما تنظر اليه هذه المسابقة «مهنة مسؤولة يقدم فيها صاحبها ثمرة طازجة من التنوير والابداع والضمير الحي بعيداً عن الشهرة أو التزلف أو التسويغ لوضع خطأ» وأن «الصحافي الحق هو من لا تتغير كلماته بتبدل مواقع الناس وهو من يجعل ضميره معياره فيما يكتب ومن لا يميل مع الرياح حيث تميل فالكلمة أمانة وعلى حاملها أن ينهض بأمانته ويؤديها تامة غير منقوصة واضحة غير مشوشة جلية غير مخادعة».

وأكد أن هذا ما تسعى المسابقة الى ترسيخه لدى كل المشتركين فيها سواء فازوا أو لم يحالفهم الحظ لأن الفوز الحقيقي يكمن في النهوض برسالة المهنة والسمو بميثاق شرفها.

