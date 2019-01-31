أول النهار

فاز بالمركز الأول في فئة العموم قسم التحقيق الصحافي يوسف المطيري من جريدة القبس وبالمركز الثاني مي السكري من جريدة القبس وحل ثالثا محمد العنزي من وكالة الانباء الكويتية كونا.

وفاز بالمركز الاول في قسم اللقاء الصحافي لفئة العموم رنا سالم من جريدة السياسة وبالمركز الثاني محمد غازي من جريدة الجريدة وبالمركز الثالث موسى دياب من كونا وفي قسم التقرير الصحافي لفئة العموم فاز بالمركز الأول محمد احمد المملوك من جريدة النهار وبالمركز الثاني فواز كرامي من وكالة الانباء الكويتية كونا وحاز المركز الثالث محمد عواضة من جريدة الأنباء.

وفي قسم التصوير الصحافي لفئة العموم فاز بالمركز الأول ياسر الزيات من جريدة كويت تايمز وبالمركز الثاني حسني احمد من القبس وحقق المركز الثالث اسعد عبدالله من الراي.

ومن فئة شباب مجلس التعاون الخليج فقد فازت خالصة الشيبانية من سلطنة عمان الشقيقة من جريدة عمان.

أما في فئة الشباب فقد فاز بالمركز الاول في قسم التحقيق الصحافي فواز العتيبي من (كونا) وبالمركز الثاني منيرة الربيعة من (كونا) وحل ثالثا خالد العجمي من وكالة الانباء الكويتية «كونا» وحقق المركز الاول في قسم اللقاء الصحافي لفئة الشباب ناصر الحسيني من الراي في حين فاز بالمركز الثاني عبدالله المسري من (كونا) وبالمركز الثالث عبدالعزيز المجرن من (كونا).

وفاز بالمركز الاول في قسم التقرير الصحافي لفئة الشباب خالد المطيري من (كونا) وبالمركز الثاني فيصل الرشيدي من (كونا) وحلت ثالثا شهد كمال من وكالة الانباء الكويتية «كونا».

وفي قسم المرئي والمسموع لفئة الشباب حصدت المركز الاول في أفضل تقرير مرئي بيبي الخضري من جريدة القبس الالكترونية.

وفاز بالمركز الاول في قسم أفضل مقدم برنامج مسموع احمد الفرحان من الكوت بينما حقق المركز الثاني علي القطامي من الشاهد وحل ثالثا جابر السعيدي أما قسم الكاريكاتير لفئة الشباب فقد فاز بالمركز الأول محمد المشموم من الارادة وبالمركز الثاني منى التميمي من جريدة فرناس نيوز وحل ثالثا محمد العبيدي من صحيفة الغد.

