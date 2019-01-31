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أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المجلس اتخذ قرارا في جلسته امس بخلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وسط اعتراض 18 نائبا، ما حدا بهم الى الانسحاب المؤقت من الجلسة والعودة اليها بعد الانتقال الى بنود اخرى من جدول الاعمال.

وقال الغانم في كلمة له في بداية الجلسة بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس.

وأضاف: من لديه اعتراض على الاجراءات والاعلان يرفع يده.

وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 58 قال: ان قرار مجلس الأمة هو خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك.

وبين انه غني عن التعريف انه في حال تعطيل اعلان خلو المقعدين لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد (80) و(84) من الدستور.

واشار الغانم الى انه بناء على مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للجميع فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس اعلان خلو المحلين. وزاد في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة: تم ابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بقرار مجلس الأمة باعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش، وبعد ذلك ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية.

وأضاف: انه اتبع الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية المطلوبة كافة عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي الطبطبائي والحربش وأعطى الفرصة لمن يرغب في الاعتراض.

وأكد ان الاجراءات الدستورية والقانونية واللائحية التي تم اتباعها في جلسة الامس لا علاقة لها بشخصي النائبين الطبطبائي والحربش اللذين لهما كل التقدير والاحترام مبينا ان تلك الاجراءات ليست ضد أشخاص ويجب أن يكون ذلك واضحا للجميع. واوضح لا أحد فينا يرغب بأن تسقط عضوية أي من الزملاء النواب بهذا الشكل، لكن أتتنا أحكام نهائية باتة من محكمة التمييز مبينا انه بعد صدور حكم محكمة التمييز في يوليو الماضي اتبعنا كل الاجراءات باحالة الحكم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لعمل اللازم وبعد انتهائها من إعداد التقرير تم التصويت عليه من قبل المجلس.

وقال الغانم ان تطبيق حكم المحكم الدستورية واجب معربا عن اعتقاده بأنه اتبع الاجراءات الدستورية واللائحية اضافة الى أخذ موافقة غالبية أعضاء المجلس على هذا الأمر.

وبين انه عندما طلب موافقة المجلس للاعلان عن خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش أعطى الفرصة لمن يرغب بالاعتراض معربا عن شكره لغالبية أعضاء المجلس على تأكيدهم سلامة الاجراءات الدستورية.

وأضاف: يفترض في مثل هذه الحالات أن نلتزم بالدستور والابتعاد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب الذين اعترضوا بأسلوب راق، حيث ان الجميع شارك بالتصويت، ومن يرغب بالانسحاب أو القيام بأي أمر بشكل راق هذا حقه ولا يفسد للود قضية.