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الدوحة - كونا: تصدرت لوحة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح معرض الفنانة التشكيلية القطرية ريم العبيدلي المقام في الدوحة حاليا. وقالت العبيدلي لـ كونا أمس الاربعاء على هامش معرضها شموخ قطر انها حرصت في اللوحة على رسم مشهد تشكيلي لسمو امير البلاد قائد العمل الانساني بعدما ترسخت في مخيلتي كل تفاصيله. واضافت انها تعتبر سمو امير البلاد الاب الروحي لوحدة خليجنا وهو الذي جمعنا في قلبه وبين امنيات دعائه وفي نظرات عينيه حب وانسانية واحتضان لنا جميعا. واضافت ان هذه اللوحة التي تعد من اهم اعمالها الفنية تمثل مشهد الانسانية التشكيلي الذي لا يمكن ان ينسى في اذهان كل محب للفن التشكيلي مشيرة الى ان اللوحة تعتبر تسجيلا تشكيليا لمبادرة سمو امير البلاد في لم الشمل والبقاء على وحدة خليجنا العربي.

واوضحت ان لقب قائد العمل الانساني لم تطلقه الامم المتحدة من فراغ على سمو امير البلاد بل جاء من مواقفه في الكويت وخارجها والتي اثبتت مدى اهتمام سموه بالانسانية وانتصاره لها مضيفة ان هناك ايضا جوانب عديدة تميز بها سموه كحنكته السياسية وادارته الرشيدة وعلاقاته الطيبة والمتوازنة مع الجميع.