الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته امس في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري وإحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في المداولة الثانية بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 14 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50.

وفي تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس تريد الإنجاز، لذا نجح المجلس في إقراره، مبينا ان الكثير من المتقاعدين في أمس الحاجة لهذا القانون الذي أعطى لهم ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية.

وأضاف لمن يقول انه وفقا لهذا القانون فبإمكان الحكومة أن تجبر الموظفين على التقاعد المبكر أقول إن هذا الكلام غير صحيح لأن التقاعد المبكر اختياري. من جانبه أكد وزير المالية د. نايف الحجرف ان القانون الجديد يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي فهو اختياري للموظف على أن يتحمل كلفة ذلك مبينا انه لا يوجد متضرر واحد من هذا القانون.

وذكر ان الحكومة أكدت في كل اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ثلاثة أمور أساسية هي الحفاظ على النظام الأساسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والسلامة من أي عوائق دستورية، وأن يكون القانون اختياريا ومن يرغب بالاستفادة منه يتحمل جزءا من الكلفة.

وأضاف ان القانون الجديد اختياري فمن يرغب وفق المادة الأولى من القانون بأن يخرج إلى التقاعد الاختياري فهو متاح، وقد أعطيت للمؤمن عليه عدد من الخيارات في حال رغبته بذلك، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على نظام السن الموجود بـ(التأمينات الاجتماعية).

وبين ان نظام (التأمينات الاجتماعية) في الكويت قائم بالدرجة الأولى على الاشتراكات، وان القانون لا يؤثر على الصناديق المالية في المؤسسة، ففي حالة وجود عجز تتم تغطيته من الخزانة العامة للدولة، مؤكدا ان سلامة الصناديق مكفولة من قبل الدولة.