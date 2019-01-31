الأولى

أقر مجلس الأمة امس في المداولة الثانية مشروع قانون بشأن الصحة النفسية حيث جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.

واشارت إحدى مواد القانون إلى خصوصية ملف المريض النفسي تحتفظ كل منشأة صحة نفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

وتناولت إحدى المواد كذلك جواز قيام الطبيب المعالج بمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في احدى حالتين: الاولى إذا رأى الطبيب ان خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين. أما الحالة الثانية فهي إذا رأى الطبيب أن المريض غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تلقي التقييم والعلاج الإرادي الطوعي.

وخصصت إحدى المواد للدخول الالزامي الذي لا يتم إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الذي اتخذ قرار التقييم الالزامي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في حالتين: الأولى احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي. أما الحالة الثانية للدخول الالزامي فهي إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو صحة أو حياة الآخرين وذلك وفق ضوابط وإجراءات معينة.

واستثنت مادة أخرى من القانون الحالات الطارئة والعاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة سالفة الذكر على ان يرفع تقرير لإدارة منشأة الصحة النفسية ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال 24 ساعة من الفحص متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال.

وشددت إحدى المواد على وجوب إحاطة المريض النفسي بالعلاج متى كان ذلك ممكنا وبطبيعته والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، اضافة الى انه يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزام المريض الدخول الالزامي بالعلاج المقرر إذا امتنع عنه على أن يستوفي الطبيب الإجراءات قبل الشروع في ذلك.

وتضمنت إحدى المواد ضوابط تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الالزامي بعد خروجه من المنشأة ومنها التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة.

وقضت مواد أخرى من القانون بالعقوبات ومنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.